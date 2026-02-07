In Florida verfallen Leguane wegen der tiefen Temperaturen in eine Kältestarre und purzeln von den Bäumen. Ein Jäger brachte einige der Tiere in eine Pizzeria. Sein Wunsch? Eine Pizza mit Leguan-Belag.

Darum gehts Seltene Kälte in Florida lässt Leguane von Bäumen fallen, «Leguan-Regen»

Jäger lässt Pizzeria in North Palm Beach Iguana-Pizza zubereiten

Rund eine Million eingeschleppte Leguane bedrohen Floridas Pflanzen und Infrastruktur

Angela Rosser Journalistin News

Eine seltene Kältewelle erfasst diesen Februar Florida. Die arktischen Kaltlufteinbrüche setzen insbesondere den Echsen dort zu. Sinkt die Temperatur unter 10 Grad, verfallen die wechselwarmen Tiere in eine Kältestarre und fallen reihenweise von den Bäumen. In Florida spricht man dann auch vom «Leguan-Regen».

Sobald es wieder wärmer wird, erholen sich die Tiere eigentlich wieder. Ausser sie werden von der Wildschutzbehörde (FWC) erwischt, die die reglosen Echsen einsammelt und von Fachleuten töten lässt. Oder aber sie fallen Jäger und Angler Ryan Izquierdo (26) vor die Füsse. Dieser hatte eine eher spezielle Idee.

Restaurant backt Iguana-Pizza

Die Pizzeria Bucks Coal Fired Pizza in North Palm Beach wirbt damit, alle Kundenwünsche zu erfüllen. «Hey, ich brauche eine Iguana-Pizza. Jetzt», ruft Izquierdo. Da lässt sich der Pizzaiolo nicht zwei Mal bitten. Er nennt die neue Kreation «The Everglades». Benannt nach den berühmten Sümpfen Floridas.

Mit Olivenöl, Speck, Parmesan und dem Echsenfleisch belegt er den ausgewallten Teig. Raus aus dem Ofen, wird die Pizza geschnitten, mit Ranch-Dressing getoppt und verkostet. «Unglaublich!», kommentiert Izquierdo die Kreation. «Es passt so gut.» Das Leguanfleisch schmecke wie Froschschenkel. «Ein bisschen süss», meint er im Video.

Von «Tierquälerei» bis «köstlich»

Die Reaktionen auf seinen Post fielen gemischt aus. Während einige Follower das als «totale Tierquälerei» bezeichneten, zeigten sich andere begeistert. «In Trinidad und Tobago essen wir Leguan, es ist köstlich», schrieb ein Nutzer. «In Venezuela bereiten wir Leguane in Kokossauce zu, grillieren sie oder machen sogar Pasteten daraus», schreibt ein anderer. Auf einer Pizza habe er das aber noch nie gesehen.

Eingeschleppte Plage

Leguane sind in Florida alles andere als beliebt. Ursprünglich in Lateinamerika heimisch, wurden die Grünen Leguane in den 1960er-Jahren in den Staat eingeschleppt und haben sich seither zu einer regelrechten Plage entwickelt. Die auf rund eine Million geschätzten Tiere bedrohen einheimische Pflanzenarten, graben Löcher, die Häuser und Wege beschädigen.

Pizza ist jedoch nicht das einzige Gericht, wofür Izquierdo die Echsen nutzt. Ein anderes Video auf seinem Instagramkanal zeigt, wie er aus den Eiern des Reptils ein Omelett brutzelt. Auf dem Heck seines Trucks. En Guete!