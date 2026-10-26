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Ehefrau eines Diplomaten
Ebola-Patientin aus Nigeria in die Schweiz evakuiert

Nigerias einziger Ebola-Fall betrifft die Frau eines Schweizer Diplomaten: Sie wurde am Montag stabil und ansprechbar in die Schweiz ausgeflogen. Vermutet wird eine Ansteckung während eines Uganda-Aufenthalts.
Publiziert: vor 8 Minuten
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Die einzige Ebola-Patientin in Nigeria wurde am Montagmorgen in die Schweiz geflogen (Symbolbild).
Foto: AFP

Darum gehts

  • Nigeria meldet den ersten Ebola-Fall seit zehn Jahren, die Patientin ist in die Schweiz geflogen
  • Die Ehefrau eines Schweizer Diplomaten war vor dem Abflug stabil, bei Bewusstsein und ansprechbar
  • Der Fall verstärkt Sorgen über unentdeckte Übertragungen in Uganda nach 20 Ebola-Fällen bis Juni
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Mattia JutzelerRedaktor News

In Nigeria gibt es aktuell nur einen einzigen registrierten Fall von Ebola. Es ist der erste Fall der Krankheit in dem westafrikanischen Land seit einem Jahrzehnt. Die betroffene Patientin wurde am Montagmorgen mit einem medizinischen Evakuierungsflug in die Schweiz geflogen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.

Bei der Frau handelt es sich um die Ehefrau eines Schweizer Diplomaten, der in der nigerianischen Hauptstadt Abuja im Zentrum des Landes stationiert ist. Laut dem Gesundheitsminister des Landes habe sich ihr klinischer Zustand in letzter Zeit deutlich gebessert. Vor dem Abflug ihres Evakuierungsfluges sei sie «stabil, bei Bewusstsein und ansprechbar gewesen».

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Ansteckung in Uganda möglich

Die Weltgesundheitsorganisation WHO gratulierte der nigerianischen Regierung und den Gesundheitshelfern vor Ort zur Stabilisierung des Zustands der Patientin. So konnte ihre Evakuierung überhaupt erst ermöglicht werden. Ihr Ehepartner sei symptomfrei geblieben und habe Nigeria mit demselben Flugzeug verlassen.

Der aktuelle Ebola-Ausbruch begann in der Demokratischen Republik Kongo. Es ist möglich, dass sich die Patientin in ihrem Heimatland Uganda, wo sie vor kurzem einen zweiwöchigen Urlaub verbrachte, mit der Krankheit infizierte.

Uganda meldete im Mai und Juni 20 Ebola-Fälle, hat seitdem aber keine weiteren mehr verzeichnet und wurde im August von der Weltgesundheitsorganisation für virusfrei erklärt. Der Fall rund um die nigerianische Patientin hat die Besorgnis über eine unentdeckte Übertragung von Ebola in Uganda verstärkt.

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