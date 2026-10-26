Nigerias einziger Ebola-Fall betrifft die Frau eines Schweizer Diplomaten: Sie wurde am Montag stabil und ansprechbar in die Schweiz ausgeflogen. Vermutet wird eine Ansteckung während eines Uganda-Aufenthalts.

Darum gehts Nigeria meldet den ersten Ebola-Fall seit zehn Jahren, die Patientin ist in die Schweiz geflogen

Die Ehefrau eines Schweizer Diplomaten war vor dem Abflug stabil, bei Bewusstsein und ansprechbar

Der Fall verstärkt Sorgen über unentdeckte Übertragungen in Uganda nach 20 Ebola-Fällen bis Juni

Mattia Jutzeler Redaktor News

In Nigeria gibt es aktuell nur einen einzigen registrierten Fall von Ebola. Es ist der erste Fall der Krankheit in dem westafrikanischen Land seit einem Jahrzehnt. Die betroffene Patientin wurde am Montagmorgen mit einem medizinischen Evakuierungsflug in die Schweiz geflogen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.

Bei der Frau handelt es sich um die Ehefrau eines Schweizer Diplomaten, der in der nigerianischen Hauptstadt Abuja im Zentrum des Landes stationiert ist. Laut dem Gesundheitsminister des Landes habe sich ihr klinischer Zustand in letzter Zeit deutlich gebessert. Vor dem Abflug ihres Evakuierungsfluges sei sie «stabil, bei Bewusstsein und ansprechbar gewesen».

Ansteckung in Uganda möglich

Die Weltgesundheitsorganisation WHO gratulierte der nigerianischen Regierung und den Gesundheitshelfern vor Ort zur Stabilisierung des Zustands der Patientin. So konnte ihre Evakuierung überhaupt erst ermöglicht werden. Ihr Ehepartner sei symptomfrei geblieben und habe Nigeria mit demselben Flugzeug verlassen.

Der aktuelle Ebola-Ausbruch begann in der Demokratischen Republik Kongo. Es ist möglich, dass sich die Patientin in ihrem Heimatland Uganda, wo sie vor kurzem einen zweiwöchigen Urlaub verbrachte, mit der Krankheit infizierte.

Uganda meldete im Mai und Juni 20 Ebola-Fälle, hat seitdem aber keine weiteren mehr verzeichnet und wurde im August von der Weltgesundheitsorganisation für virusfrei erklärt. Der Fall rund um die nigerianische Patientin hat die Besorgnis über eine unentdeckte Übertragung von Ebola in Uganda verstärkt.