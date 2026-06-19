Bei Bedford in England prallten am Freitagabend zwei Züge zusammen. Ein Mensch starb, mindestens 50 Verletzte werden befürchtet. Rettungsdienste und Luftambulanz sind vor Ort, die Ursache des Unfalls ist bislang ungeklärt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Zwei Züge kollidierten bei Bedford, England

Über 50 Verletzte erwartet, Ursache und Warnsignal unklar

Bahnverkehr bei London massiv eingeschränkt, Behörden unterstützen Betroffene

Daniel Macher Redaktor News

Bei einem schweren Zugunglück nördlich von London sind am Freitagabend zahlreiche Menschen verletzt worden. Mindestens eine Person starb, wie britische Medien berichten. Zwei Personenzüge stiessen südlich der Stadt Bedford auf einer wichtigen Bahnstrecke zwischen London und Mittelengland zusammen, wie mehrere englische Medien berichten.

Der Unfall ereignete sich gegen 18.45 Uhr Ortszeit zwischen Bedford und Luton. Feuerwehr, Rettungsdienste und eine Luftambulanz rückten mit einem Grossaufgebot aus. Offizielle Angaben zur Zahl der Verletzten lagen zunächst nicht vor. Britische Medien berichteten jedoch, umliegende Spitäler seien darauf vorbereitet worden, mehr als 50 Verletzte aufzunehmen.

Kein Warnsignal vor Aufprall

Fotos und Videos in sozialen Netzwerken zeigen zwei beschädigte Züge auf den Gleisen. Aufnahmen vom Unfallort zeigen zudem Fahrgäste, die neben der Bahnstrecke betreut werden. Ein Augenzeuge schilderte in sozialen Medien, er habe sich bei der Kollision am Bein verletzt. Ein Warnsignal habe es vor dem Aufprall nicht gegeben.

Nach Angaben der Bahngesellschaft East Midlands Railway kollidierte der Zug von Corby nach London St. Pancras mit einem weiteren Zug aus Nottingham. Die genaue Ursache des Unglücks ist bislang unklar.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Bahnverkehr stark eingeschränkt

Die britische Verkehrsministerin Heidi Alexander (51) zeigte sich auf der Plattform X «zutiefst besorgt». Sie dankte den Rettungskräften für ihren Einsatz und erklärte, die Behörden arbeiteten eng mit der Bahn und zusammen, um die Betroffenen zu unterstützen.

Auch die Polizei von Bedfordshire appellierte an die Bevölkerung, den Unfallort zu meiden. Man verstehe die Sorgen von Angehörigen und Freunden möglicher Fahrgäste, bat jedoch darum, auf weitere Informationen der Einsatzkräfte zu warten. Der Bahnverkehr rund um London St. Pancras wurde für den restlichen Abend stark eingeschränkt. Reisende müssen mit erheblichen Verspätungen und Zugausfällen rechnen.