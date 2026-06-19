Darum gehts
- Zwei Züge kollidierten bei Bedford, England
- Über 50 Verletzte erwartet, Ursache und Warnsignal unklar
- Bahnverkehr bei London massiv eingeschränkt, Behörden unterstützen Betroffene
Bei einem schweren Zugunglück nördlich von London sind am Freitagabend zahlreiche Menschen verletzt worden. Mindestens eine Person starb, wie britische Medien berichten. Zwei Personenzüge stiessen südlich der Stadt Bedford auf einer wichtigen Bahnstrecke zwischen London und Mittelengland zusammen, wie mehrere englische Medien berichten.
Der Unfall ereignete sich gegen 18.45 Uhr Ortszeit zwischen Bedford und Luton. Feuerwehr, Rettungsdienste und eine Luftambulanz rückten mit einem Grossaufgebot aus. Offizielle Angaben zur Zahl der Verletzten lagen zunächst nicht vor. Britische Medien berichteten jedoch, umliegende Spitäler seien darauf vorbereitet worden, mehr als 50 Verletzte aufzunehmen.
Kein Warnsignal vor Aufprall
Fotos und Videos in sozialen Netzwerken zeigen zwei beschädigte Züge auf den Gleisen. Aufnahmen vom Unfallort zeigen zudem Fahrgäste, die neben der Bahnstrecke betreut werden. Ein Augenzeuge schilderte in sozialen Medien, er habe sich bei der Kollision am Bein verletzt. Ein Warnsignal habe es vor dem Aufprall nicht gegeben.
Nach Angaben der Bahngesellschaft East Midlands Railway kollidierte der Zug von Corby nach London St. Pancras mit einem weiteren Zug aus Nottingham. Die genaue Ursache des Unglücks ist bislang unklar.
Bahnverkehr stark eingeschränkt
Die britische Verkehrsministerin Heidi Alexander (51) zeigte sich auf der Plattform X «zutiefst besorgt». Sie dankte den Rettungskräften für ihren Einsatz und erklärte, die Behörden arbeiteten eng mit der Bahn und zusammen, um die Betroffenen zu unterstützen.
Auch die Polizei von Bedfordshire appellierte an die Bevölkerung, den Unfallort zu meiden. Man verstehe die Sorgen von Angehörigen und Freunden möglicher Fahrgäste, bat jedoch darum, auf weitere Informationen der Einsatzkräfte zu warten. Der Bahnverkehr rund um London St. Pancras wurde für den restlichen Abend stark eingeschränkt. Reisende müssen mit erheblichen Verspätungen und Zugausfällen rechnen.