Drohnenalarm am Flughafen München: Am Samstagmorgen wurde der Flugbetrieb für eine Stunde eingestellt. Piloten meldeten ein verdächtiges Objekt, die Polizei suchte mit Hubschraubern, fand aber nichts Verdächtiges.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Flughafen München stoppt Flugbetrieb Samstagmorgen wegen Drohnenverdacht

Keine verdächtigen Objekte trotz Polizeieinsatz und Hubschrauber gefunden

Flugbetrieb nach etwa einer Stunde um 10:05 Uhr wieder aufgenommen

Daniel Macher Redaktor News

Am Samstagmorgen ist der Flugbetrieb am Flughafen München für rund eine Stunde komplett eingestellt worden. Grund war ein möglicher Drohnenverdacht im Bereich des Flughafens, wie die Bundespolizei bestätigte.

Gegen 9 Uhr meldeten Piloten eine verdächtige Wahrnehmung im Luftraum nahe des Flughafens. In der Folge wurde ein Grossaufgebot der Polizei ausgelöst. Die Einsatzkräfte durchsuchten das Gelände und prüften Hinweise auf ein mögliches unbefugtes Flugobjekt. Auch ein Polizeihubschrauber wurde zur Absuche eingesetzt.

Keine verdächtigen Feststellungen gemacht

Aus Sicherheitsgründen wurden daraufhin sämtliche Starts und Landungen auf beiden Start- und Landebahnen vorübergehend gestoppt. Der Betrieb kam komplett zum Erliegen.

Gegen 10.05 Uhr konnte jedoch Entwarnung gegeben werden: Bei der Durchsuchung der Bundespolizei wurden keine verdächtigen Feststellungen gemacht. Der Flugbetrieb wurde anschliessend wieder aufgenommen.

Der Flughafen München liegt in einer Zone mit ausdrücklichem Drohnenverbot. Die Ermittlungen zu der gemeldeten Sichtung dauern an.