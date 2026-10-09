Drohnenangriffe auf Moskau – Putin-Flieger steckt fest

Moskau und Umgebung werden am Freitagabend von Drohnen und kleinen Ballons angegriffen. An mehreren Flughäfen kommt es zu Ausfällen und Verspätungen. Auch der Flieger von Kreml-Chef Putin und seiner Delegation steckt fest.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am frühen Freitagabend berichten Einwohner in der Region Moskau von Explosionen und Aktivitäten der Luftverteidigung, berichtet die ukrainische Nachrichtenagentur UNN. Laut Überwachungskanälen werden Moskau und die Region von Drohnen und kleinen Ballons, die mit Gegenständen bestückt sind, angegriffen. Die Luftabwehr ist im Einsatz. Der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin sagte, 15 ukrainische Drohnen seien abgeschossen worden.

An mehreren Moskauer Flughäfen kommt es infolgedessen zu Ausfällen und Verspätungen. Laut dem Telegram-Kanal «Baza» verspäteten sich im Laufe des Tages bereits mehr als 370 Flüge an den Moskauer Flughäfen, weitere 62 wurden gestrichen.

Regierungsflieger hängen in Luft fest

Unter ihnen soll sich auch ein Flieger von Kreml-Chef Wladimir Putin befinden. Wie der Chefkorrespondent für auswärtige Angelegenheiten beim «Wall Street Journal», Yaroslav Trofimov, auf X berichtet, befanden sich Putin und Delegation gerade auf dem Rückweg aus Turkmenistan. Daten von Flightradar zeigen, dass einer der Regierungsflieger über Moskau in der Luft festhängt. Es ist unklar, ob sich Putin selbst an Bord des Fliegers befindet.

Insgesamt kreisten vier Flugzeuge der präsidentiellen Sonderflugstaffel in der Nähe von Moskau, wie Daten von Flightradar weiter zeigen. Zwei von ihnen wurden umgeleitet.

Ankünfte und Abflüge eingestellt

Aufgrund der drohenden ukrainischen Drohnenattacke wurden erhöhte Sicherheitsmassnahmen an den Moskauer Flughäfen ergriffen. Die Ankünfte und Abflüge an den Moskauer Flughäfen Wnukowo, Domodedowo, Schukowski und Scheremetjewo wurden eingestellt, schreibt das Nachrichtenportal «shelter.in.ua».

Zuletzt war die Region Moskau in der Nacht auf den 6. Oktober von Drohnen angegriffen worden, die gleichzeitig aus verschiedenen Richtungen in das Gebiet eindrangen. Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin berichtete von insgesamt rund 650 Drohnen, von denen die Flugabwehr die meisten bereits aus grosser Entfernung unschädlich gemacht habe. 105 Drohnen seien bei ihrem Anflug auf die Hauptstadt zerstört worden.