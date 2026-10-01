Er war untergetaucht und wurde europaweit gesucht: Ein Deutscher, der bandenmässig mit Drogen gehandelt haben soll, ist in der Schweiz gefasst und am Grenzübergang Weil am Rhein (D) den deutschen Behörden übergeben worden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ein europaweit gesuchter Deutscher wurde in der Schweiz gefasst.

Er soll bandenmässig mit Drogen gehandelt haben.

Nach Übergabe in Weil am Rhein (D) kam er in Deutschland in Haft.

Marian Nadler Redaktor News

Ein mit Europäischem Haftbefehl gesuchter Mann ist am Mittwoch von den Schweizer Behörden an die deutsche Bundespolizei überstellt worden. «Nachdem er untertauchte, erfolgte eine europaweite Fahndung. In der Schweiz konnte der Mann gefasst werden und sitzt jetzt in Haft», schreibt die Bundespolizei Weil am Rhein in einer Medienmitteilung.

Gegen den deutschen Staatsangehörigen bestand neben einem nationalen auch ein europaweiter Untersuchungshaftbefehl. Wegen des Vorwurfs in Deutschland bandenmässig mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge Handel getrieben zu haben, suchten die deutschen Justizbehörden nicht nur national, sondern auch europaweit nach ihm.

In der Schweiz konnte der 37-Jährige nun festgenommen werden. Am Dienstag sei die Überstellung am Autobahngrenzübergang Weil am Rhein erfolgt, heisst es in der Medienmitteilung weiter. Die deutsche Bundespolizei hat den Gesuchten festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt. Daraufhin erfolgte die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt.