In Mailand wurde einem Luzerner im Januar seine Luxusuhr im Wert von 40'000 Franken geraubt. Vier Nordafrikaner stehen unter Verdacht, den Schweizer zuerst verfolgt und dann zugegriffen zu haben. Zwei Männer sitzen bereits im Gefängnis.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schweizer in Mailand am Bahnhof um Luxusuhr im Wert von 40'000 CHF beraubt

Zwei Täter bereits inhaftiert, vierter Verdächtiger weiterhin auf der Flucht

Opfer wurde im Zug aus Lugano ausgespäht und später überfallen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Janine Enderli Redaktorin News

Dreister Überfall in Mailand: Vier Nordafrikaner sollen Ende Januar einem 34-jährigen Schweizer am Bahnhof seine Luxusuhr im Wert von 40'000 Franken entrissen haben.

Nun hat die italienische Polizei die Täter identifiziert, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt. Bei den Verdächtigen handelt es sich um drei Ägypter und einen Marokkaner im Alter von 19 bis 21 Jahren.

Zwei von ihnen sitzen bereits wegen ähnlicher Vergehen im Gefängnis. Ein Dritter wurde in Mailand gefasst – nach dem vierten wird noch gesucht.

Opfer bereits im Zug ausgespäht

Bei ihrem Raub gingen die Männer äusserst perfid vor: Die Ermittlungen deuten darauf hin, dass die Gruppe ihr Opfer bereits im Zug von Lugano nach Mailand ins Visier genommen hatte. Am Zielbahnhof verfolgten sie den Luzerner ein Stück, umzingelten ihn schliesslich und griffen ihn an, bevor sie mit der Uhr flüchteten.

Dank Überwachungskameras und der Analyse von Social-Media-Profilen konnte die Polizei die mutmasslichen Täter schliesslich identifizieren.

Immer wieder kommt es in Grossstädten zu Entreissdiebstählen von Luxusuhren. Auf Mallorca kam es im Februar zu einem ähnlichen Fall. Einem Touristen aus Deutschland wurde seine IWC-Uhr beim Flanieren auf der Shoppingmeile brutal vom Arm gerissen. Das Opfer beschrieb später, die Täter hätten Arabisch gesprochen.