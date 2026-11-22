Ein 70-jähriger Argentinier ist zu lebenslanger Haft verurteilt worden, weil er ein Hotelzimmer in Brand gesteckt hat, in dem zwei lesbische Paare lebten. Nur eine Frau überlebte.

Darum gehts Ein 70-Jähriger erhielt in Buenos Aires lebenslange Haft, weil er im Mai 2024 das Zimmer zweier lesbischer Paare anzündete; drei Frauen starben, eine überlebte

Laut Zeugen hinderte der Mann die Frauen an der Flucht; das Gericht wertete die sexuelle Orientierung der Opfer als erschwerendes Hassmotiv

Amnesty spricht von einem historischen Urteil; in der Schweiz fehlt ein eigener Straftatbestand für Hassverbrechen, ein Hassmotiv kann aber strafverschärfend wirken

Yannick Weber Blick Newsdesk

Er setzte ihr Zimmer in einer Pension in Brand und stiess, als eines der Opfer zu fliehen versuchte, sie zurück in die Flammen. Am Mittwoch wurde in Buenos Aires ein 70-jähriger Mann zu lebenslanger Haft verurteilt, weil er im Mai 2024 in einem Quartier im Süden der argentinischen Hauptstadt drei Frauen getötet hatte. Zeugen schilderten im Prozess, wie der Mann die Frauen, zwei lesbische Paare, durch Schläge daran zu hindern versucht habe, das brennende Haus zu verlassen.

Das Eingreifen Dritter ermöglichte den vier Opfern im Alter von 42 bis 52 Jahren anschliessend die Flucht. Eine von ihnen starb wenige Stunden später, eine weitere zwei Tage danach und die dritte knapp eine Woche nach dem Brand. Nur eine 52-jährige Frau überlebte. Wie argentinische und spanische Medien berichten, rechtfertigte der Mann seine Tat bei der Verhandlung nicht. «Ich fühle mich unschuldig, das ist alles, was ich sagen kann», sagte er.

Lebenslange Haft war die Höchststrafe. Das Gericht berücksichtigte das erschwerende Motiv eines Hassverbrechens aufgrund der sexuellen Orientierung. Amnesty International begrüsste ein Urteil, das einen «historischen Präzedenzfall in der justiziellen Reaktion auf Lesbizide» darstelle.

Argentinien fortschrittlicher als die Schweiz

In der Schweiz gibt es im Strafrecht keinen eigentlichen Begriff des «Hassverbrechens». Ein Hassmotiv bei einer Straftat kann aber bei der Beurteilung durch die Richterinnen und Richter ins Gewicht fallen und dazu führen, dass die Tat als Mord eingestuft wird, mit einer höheren Strafe als bei einer vorsätzlichen Tötung, weil sie einen «besonders verwerflichen» Beweggrund enthält.

Zu erwähnen ist auch, dass Argentinien im Ranking «LGBT Equality Index» auf Rang 19 vor der Schweiz (27.) oder sogar vor Frankreich (20.) liegt, namentlich wegen weitergehender Schutzgesetze als bei uns. Argentinien legalisierte die gleichgeschlechtliche Ehe bereits 2010, lange vor der Schweiz, die sie 2021 in einer Volksabstimmung annahm.