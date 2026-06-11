Bei einem Unfall in den Niederlanden sind zwei Kinder und ein Erwachsener ums Leben gekommen. Rettungskräfte sind an der Unfallstelle im Einsatz.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Tragischer Unfall in Vogelwaarde: Drei Tote, vier schwer verletzte Kinder

Autofahrer raste in Gruppe von 14 Kindern auf Velos

Polizei verhaftet eine Person, Motiv unklar

Noch ist nicht zu hundert Prozent klar, was am Donnerstagnachmittag nahe dem Dorf Vogelwaarde in den Niederlanden passiert ist. So viel ist aber klar: Es gibt drei Tote, zwei Kinder und ein Erwachsener. Vier weitere Kinder wurden zudem schwer verletzt. Die vier Verletzten wurden in Spitäler eingeliefert. Das berichtet die niederländische Zeitung «De Telegraaf».

Zwei Rettungshelikopter und mehrere Krankenwagen trafen am Unfallort ein. Für die drei Verstorbenen kam jedoch jede Hilfe zu spät. Sie verstarben noch am Unfallort.

Wie «Bild» berichtet, soll ein Autofahrer in eine Gruppe von vierzehn Kindern und zwei Betreuern gerast sein. Die Gruppe war auf Velos unterwegs.

«Schreckliche Tragödie» in den Niederlanden

Judith Tielen, Staatssekretärin für Bildung, schrieb auf der Plattform X von einer «Tragödie». «Meine Gedanken sind bei den Angehörigen, Familien, Freunden und Klassenkameraden der Opfer sowie beim Schulpersonal.»

Bildungsministerin Rianne Letschert reagierte ebenfalls auf die «schreckliche Tragödie». Sie wünschte «allen Angehörigen und allen, die diesen Verlust hautnah miterleben, viel Kraft».

Die Polizei hat Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen. Laut «Telegraaf» wurde eine Person festgenommen. Ob es sich dabei um den Fahrer des silbernen BMWs handelte, ist noch nicht bekannt. Warum der Autofahrer in die Schüler hineinraste, ist ebenfalls noch unklar.

+++ Update folgt. +++