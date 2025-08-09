DE
Drei Menschen verletzt
Schüsse am Times Square in New York

Am berühmten Times Square sind am Samstagmorgen Schweizer Zeit Schüsse gefallen. Mehrere Personen wurden verletzt.
Publiziert: vor 12 Minuten
Nach den Schüssen verliessen mehrere Personen fluchtartig den Times Square.
Foto: X @officer_Lew

Darum gehts

  • Drei Menschen bei Schiesserei auf Times Square verletzt
  • Einschusslöcher in Autofenstern und panische Menschenmengen
  • Schüsse fielen um 1.20 Uhr Ortszeit
Marian NadlerRedaktor News

Drei Menschen wurden am Samstagmorgen Schweizer Zeit auf dem berühmten New Yorker Times Square angeschossen. Das teilte die New Yorker Polizei gegenüber der britischen «Sun» mit. Aufnahmen in den sozialen Medien zeigten panische Menschenmengen, die die beliebte Touristenattraktion verliessen, während Polizisten ein Fahrzeug umringten. 

Der Schütze hatte um 1.20 Uhr Ortszeit das Feuer eröffnet, wie die Polizei dem Boulevardblatt sagte. Ein Streit zwischen zwei Personen sei eskaliert.

Zwei Männer (65 und 19) erlitten Schusswunden, eine Frau (18) wurde mit Nackenverletzungen ins Spital eingeliefert. Ein Verdächtiger wurde festgenommen. Augenzeugen berichteten von Einschusslöchern in den Fenstern eines Autos. Videos zeigten, wie eine Person auf einer Trage in einen Krankenwagen geschoben wurde, während die Polizei den Tatort abriegelte.

