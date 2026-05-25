Drama in Österreich: Eine Cessna rammt den Gleitschirm einer Paragliderin mitten in der Luft. Der Propeller zerfetzt den Schirm, die Frau rettet sich mit dem Notschirm – und überlebt den Absturz nahezu unverletzt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Paragliderin Sabrina T. (44) überlebt Flugzeugkollision

Propeller zerstörte Schirm; Rettungsschirm und Baum verhinderten tödlichen Unfall

Pilot (28) auf Alpenrundflug, Polizei ermittelt Unfallursache

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Drama pur am Samstag im österreichischen Pinzgau: Die erfahrende Paragliderin Sabrina T. (44) erhält ein zweites Leben.

Hoch in der Luft wird ihr Gleitschirm von einer Cessna gerammt. Der Propeller zerfetzt den Hauptschirm, die Paragliderin muss ihren Rettungsschirm auslösen. Sie trudelt dem Boden entgegen, der kommt immer näher. Sie streift noch einen Baum, dann der harte Aufschlag.

In der Aufnahme sind ein Erlösungsseufzer und die Worte zu hören: «Ich lebe noch, das ist aber die Hauptsache.»

«Fiese blaue Flecken»

Auf Instagram veröffentlicht die Oberösterreicherin das atemberaubende Video ihres Absturzes – weder bricht sie in Panik aus noch verliert sie das Bewusstsein. Den glimpflichen Ausgang feiert sie als «zweiten Geburtstag».

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«Der Tag, an dem dich als Paragleiter eine Cessna 172 aus dem Himmel holt», schreibt Sabrina T. auf Instagram. «Ich kann es eigentlich noch immer nicht glauben, dass ich hier sitze und das hier tippe und ausser ein paar fiesen blauen Flecken und rundum Prellungen wirklich nichts passiert ist.»

Von hinten gerammt

Der 28-jährige Tiroler Pilot des Motorflugzeugs befand sich auf einem Alpenrundflug. Er habe der Paragleiterin nicht mehr ausweichen können. Diese begab sich selbständig in ärztliche Behandlung.

Die Paragliderin gab an, sie habe kein Flugmanöver durchgeführt, sondern sei geradeaus geflogen. Das Flugzeug habe ihren Gleitschirm von hinten kommen gerammt.

Laut einer Polizeisprecherin wird die Unfallursache ermittelt. Medienberichten zufolge droht ihm für das Delikt der Gefährdung der körperlichen Sicherheit eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Monaten.