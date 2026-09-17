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Dramatisches Durchstartmanöver
Passagierflugzeug fliegt fast in Feuerwerk

Gefährliche Situation in Guatemala: Feuerwerkskörper stören am Montagabend die Landung eines Flugzeugs am Flughafen Mundo Maya. Die Crew reagierte mit einem Durchstartmanöver.
Publiziert: 06:02 Uhr
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