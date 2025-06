Wegen Waldbränden mussten in der Türkei rund 50'000 Menschen evakuiert werden. Die Lage ist besonders rund um Izmir dramatisch.

50'000 Menschen in der Türkei wegen Waldbränden evakuiert

1/5 Menschen bringen sich vor den Flammen in Sicherheit. Foto: IMAGO/Anadolu Agency

Es sind heftige Bilder: Menschen bringen sich vor den wütenden Bränden und dem beissenden Rauch in Sicherheit. In der Türkei mussten wegen der zerstörerischen Waldbrände in der Region Izmir rund 50'000 Menschen evakuiert werden. Dies berichtet die Nachrichtenagentur AFP.

Das Feuer breitete sich in den Orten Kuyucak und Doganbey in der Nacht auf Montag zusätzlich durch starke Winde aus. Es sind mehrere Dörfer von der Evakuierungsanordnung betroffen. «Insgesamt wurden über 50'000 Bürger aus 41 Siedlungen vorübergehend in sichere Gebiete umgesiedelt», teilte die Katastrophenschutzbehörde AFAD mit.

Mindestens 21 Menschen verletzt

Helikopter, Löschflugzeuge und andere Fahrzeuge sowie mehr als tausend Einsatzkräfte versuchten, die Brände zu löschen, sagte der zuständige Landwirtschaftsminister Ibrahim Yumakli gegenüber Medien. Durch die Brände wurden mindestens 21 Menschen verletzt.

Eine heftige Hitzewelle rollt derzeit über den Mittelmeerraum. In der Türkei erreichte das Thermometer mehrfach die 40-Grad-Marke.