Ein verheerendes Feuer im US-Bundesstaat Michigan kostet eine achtköpfige Familie das Leben. Unter den Opfern sind sechs Kinder. Die Ermittler stehen vor einem Rätsel: Einige der Toten weisen Schusswunden auf.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Feuerwehr entdeckt acht Tote, darunter sechs Kinder, in Michigan-Hausbrand

Einige Opfer mit Schusswunden, erweiterter Suizid als mögliche Ursache

Autopsien am Wochenende sollen Todesursache klären, keine externen Verdächtigen

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Ein schrecklicher Vorfall erschüttert Grand Haven Township im US-Bundesstaat Michigan. In einem brennenden Haus haben Einsatzkräfte am Freitag acht Leichen entdeckt. Darunter befinden sich sechs Kinder im Alter von fünf bis 15 Jahren. Davon berichtet unter anderem ABC News.

«Als die Feuerwehrleute das Haus betraten, fanden sie zahlreiche verstorbene Personen vor», sagt Captain Jake Sparks. Laut dem Polizisten handelt es sich bei den Opfern mutmasslich um eine Familie.

Erweiterter Suizid nicht ausgeschlossen

Die Tragödie nahm am Freitagmorgen (Ortszeit) ihren Lauf. Anwohner meldeten Rauchgeruch. Die Feuerwehr rückte aus, fand aber zunächst keinen Brandherd. Stunden später der nächste Alarm: Weisser Rauch stieg aus einem Haus auf. In den Räumen machten die Retter schliesslich die grausige Entdeckung.

Die Hintergründe der Tat sind rätselhaft. «Einige der Opfer wiesen Schusswunden auf», erklärt Sparks. Die genaue Todes- sowie die Brandursache sind noch unklar. Die Ermittler schliessen einen erweiterten Suizid nicht aus. Sparks warnt jedoch vor voreiligen Schlüssen. Die Autopsien sollen am Wochenende Klarheit bringen.

Aktuell sucht die Polizei nicht nach externen Tatverdächtigen. Die lokale Polizei ermittelt nun gemeinsam mit der Brandermittlungseinheit der Michigan State Police.