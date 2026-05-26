In Belgien ereignete sich an einem Bahnübergang ein schwerer Unfall. ein Schulbus kollidierte mit einem Zug. Es wird von mehreren Todesopfern berichtet.

Angela Rosser Journalistin News

Am Dienstagmorgen wurde in Buggenhout zwischen Antwerpen und Brüssel ein Schulbus um 8.15 Uhr von einem Zug erfasst. Laut VRT News gibt es mehrere Todesopfer und Verletzte.

Die Umstände des Unfalls werden gemäss belgischen Medien noch untersucht. Der Zug sei jedoch noch rund einen Kilometer vom Bahnhof entfernt gewesen, als er bereits bremste. Um 8.08 fuhr der Schulbus auf den Bahnübergang, schreibt «DeStandaard». Aufnahmen einer Überwachungskamera sollen zeigen, dass die Schranken bereits geschlossen waren. Auch die Ampel sei bereits rot gewesen, heiss es. Wie es zu dem Unfall gekommen ist, wisse man nicht, sagt ein sprecher der belgischen Behörde für Eisenbahninfrasturktur gegenüber dem Medium. Bürgermeister Geert Hermans sagte gegenüber dem Blatt: «Ich bin zutiefst erschüttert. Ein Schulbus wurde von einem Zug erfasst. Wie das passieren konnte, ist noch unklar.»



Wieviele mögliche Tote und Verletzte es gibt, ist derzeit noch unklar.

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