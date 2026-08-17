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Drama auf Bergstrasse
Riesiger Felsbrocken zermalmt Reisebus

In Nepal wird ein Reisebus von einem riesigen Felsbrocken erfasst und von der Strasse gedrückt. Das Fahrzeug ist komplett demoliert. Der Fahrer hatte die Gefahr zum Glück kommen sehen.
Publiziert: 10:30 Uhr
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