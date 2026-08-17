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Ausland
Nepal: Felsbrocken zermalmt Reisebus auf Bergstrasse
Drama auf Bergstrasse
Riesiger Felsbrocken zermalmt Reisebus
In Nepal wird ein Reisebus von einem riesigen Felsbrocken erfasst und von der Strasse gedrückt. Das Fahrzeug ist komplett demoliert. Der Fahrer hatte die Gefahr zum Glück kommen sehen.
Publiziert: 10:30 Uhr
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Eliane Weiss
Video-Redaktorin Blick
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