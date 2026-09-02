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Dort lauern Krokodile
Safari-Jeep mit Schweizern stürzt in Fluss

Schock in Tansania: Ein Safari-Jeep mit Schweizer Touristen fährt in einen Fluss, der voller Krokodile ist. Der Vorfall wirft Fragen zur Sicherheit auf.
Publiziert: vor 22 Minuten
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