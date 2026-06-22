In Deutschland droht auf der Autobahn A8 Gefahr für Leib und Leben. Ein Gefahrguttransporter könnte in die Luft fliegen. Nun musste eine Ortschaft vorsorglich evakuiert werden.

Janine Enderli Redaktorin News

Ein Lastwagen mit explosiver Ladung ist auf der A8 in Fahrtrichtung München bei Wiesensteig (Kreis Göppingen) wegen einer Panne stehen geblieben.

Bei dem Stoff handelt es sich um organisches Peroxid, wie ein Polizeisprecher gegenüber mehreren Medien mitteilte. «Es ist nicht auszuschliessen, dass die unter Druck stehenden Gefahrstoffbehälter sich entzünden und explosiv entladen», teilte auch das Landratsamt Göppingen mit. Bei der derzeitigen Witterungslage ist davon auszugehen, dass dadurch unmittelbare Waldbrandgefahr besteht.

Aus diesem Grund mussten rund 100 Menschen aus ihren Wohnungen und Häusern evakuiert werden. Sie kommen aktuell in einer Turnhalle unter.

Die Autobahn Richtung München ist aktuell gesperrt.

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