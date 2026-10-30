Haut er nicht für Truth Social in die Tasten oder sitzt im Oval Office, geht US-Präsident Donald Trump gerne seinem liebsten Hobby nach: Golfen. Ein neues Golfplatz-Projekt sorgt jedoch derzeit für grossen Streit.

Darum gehts Donald Trump lässt Golfplatz auf Joint Base Andrews renovieren, obwohl die Anlage der US-Luftwaffe gehört

Marylands Umweltbeauftragte warnt vor kontaminiertem Abwasser durch die geplanten Bauarbeiten

Trump besitzt elf Golfplätze in den USA und fünf im Ausland, darunter Anlagen in Schottland

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Fast jedes Wochenende sieht man Donald Trump auf einem Golfplatz. Auswahl an Orten, um seinem Lieblingshobby nachzugehen, hat der US-Präsident genug – elf Golfplätze besitzt Trump in den USA, fünf weitere im Ausland. Sein neustes Projekt sorgt derweil für Puff: ein Golfplatz im US-Bundesstaat Maryland, der sich auf dem Gelände eines Militärstützpunkts befindet. Der Golfplatz auf dem Stützpunkt Joint Base Andrews gehört nicht Donald Trump, sondern der US-Luftwaffe. Das hält den US-Präsidenten aber nicht davon ab, den Platz nach seinem Gusto zu renovieren.

US-Präsidenten spielen in der Anlage traditionell sehr häufig Golf. Die Anlage wird sogar als «Golfplatz des Präsidenten» bezeichnet.

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Das Vorhaben Trumps ist der obersten Umweltbeauftragten Marylands allerdings ein Dorn im Auge. Wie Politico berichtet, hat die Abgeordnete «ernsthafte Bedenken» bezüglich kontaminierten Abwassers, welches durch die Bauarbeiten ausgelöst werden könnte. Für die anstehenden Renovationen hat die Trump-Regierung sogar die Vorschriften bezüglich Gewässerverschmutzung ausgesetzt.

Dabei könnte sich Trump den Ärger rund um sein neues Projekt sparen und auf einen seiner 16 eigenen Golfplätze ausweichen. Blick stellt dir die Anlagen vor.

West Palm Beach, Florida

Im sonnigen US-Bundesstaat Florida unterhält die Trump Organization eine grossflächige Anlage unweit der Wochenend-Residenz des US-Präsidenten.

Jupiter, Florida

Nur wenige Autominuten vom Zentrum in West Palm Beach entfernt befindet sich der Golfplatz von Jupiter.

Miami, Florida

Ebenfalls in Florida betreibt Trump ein Hotel, das Trump National Doral in Miami. Neben der Luxusunterkunft befinden sich auf dem Hotelgelände auch gleich fünf Golfplätze auf 320 Hektar.

Bedminster, New Jersey

Wer es ländlicher mag, kann sich auf den Trump National Golf Club in Bedminster, New Jersey, zurückziehen. Die Anlage liegt ausserhalb New Yorks in den grünen Wiesen New Jerseys.

Pine Hill, New Jersey

Die Anlage in Philadelphia, die sich trotz des Namens nicht in Pennsylvania, sondern in New Jersey befindet, brüstet sich als eine der besten in den USA – der 18-Loch-Platz wird ebenfalls von der Trump Organization betrieben.

Colts Neck, New Jersey

Da die zwei Plätze in New Jersey nicht reichen, hat die Trump Organization ein Jahr nach der Eröffnung der Anlage in Bedminster auch noch eine zweite im US-Bundesstaat eröffnet. Wie bei allen anderen ist auch bei dem Klub in Colts Neck nicht bekannt, wie teuer eine Mitgliedschaft ist – Schätzungen zufolge liegt sie zwischen 50'000 und 100'000 Dollar.

Charlotte, North Carolina

Auch in einem idyllischen Örtchen in North Carolina, direkt am Lake Norman gelegen, liess Trump einen Golfklub bauen.

Hudson Valley, New York

Im Bundesstaat New York, in dem Trump vor seiner Präsidentschaft wohl am meisten Zeit verbrachte, befindet sich ebenfalls eine von Trumps Golfanlagen. Sie liegt im Hudson Valley.

Westchester, New York

Unweit der Millionenstadt New York, im Westchester County, befindet sich ein 140 Hektar grosser Golfplatz. Auch dieser gehört zur Trump Organization.

Potomac Falls, Virginia

Er heisst zwar Washington D.C., der Golfplatz befindet sich aber tatsächlich in Potomac Falls im Bundesstaat Virginia. Auch diese Anlage gehört der Trump Organization und ist über 800 Hektar gross.

Los Angeles, Kalifornien

Und auch an der Westküste ist die Trump Organization vertreten: Wer sich die Mitgliederbeiträge leisten kann, der erhält Zugang zu einer Anlage am Meer in der Nähe von Los Angeles.

Anlagen im Ausland

Neben den Anlagen in den USA unterhält die Trump-Kette auch mehrere Golfplätze im Ausland. Zwei davon befinden sich in Dubai, einer in Irland und weitere zwei in Schottland. Vor allem bei Golfbesuchen in Schottland wird oft gegen die Anwesenheit des US-Präsidenten protestiert.