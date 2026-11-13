Aus 14 wurden 1400 Euro: Ein Taxifahrer in der Dominikanischen Republik soll einem Österreicher den hundertfachen Preis abgebucht haben. Nun zieht der Tourist gegen seine Kreditkartenfirma vor Gericht.

Darum gehts Ein Taxifahrer in der Dominikanischen Republik buchte einem Österreicher 1400 statt 14 Euro ab

Der Fall kommt vor das Handelsgericht in Wien, die Kartenfirma verweist auf die PIN-Bestätigung

In Zürich verlangen gewisse Taxis für die Fahrt vom HB zum Unispital bis zu 50 Franken

Pauline Bouillon Redaktorin News Desk

Böses Erwachen für einen Kreuzfahrt-Touristen aus Linz (Ö): Statt 14 Euro buchte ihm ein Taxifahrer in der Dominikanischen Republik satte 1400 Euro ab – den hundertfachen Betrag! Das berichtet die «Kronen Zeitung».

Heimlich zwei Nullen angehängt

Den Schock erlebt der Österreicher wenig später an Bord seines Schiffs: Beim Onlinecheck der Abrechnung sieht er, dass der Chauffeur am Lesegerät heimlich 1400 Euro eingetippt hat. Weder sofortige Reklamationen beim Karteninstitut noch eine Polizeianzeige bringen dem Geprellten sein Geld zurück.

Nun landet der Fall vor dem Handelsgericht in Wien. Die Kreditkartenfirma stellt sich bisher quer, weil der Tourist die Zahlung schliesslich selbst mit seinem PIN-Code bestätigt habe. Doch der Anwalt des Österreichers sieht gute Chancen auf Erfolg und verweist auf ein wegweisendes Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH). Demnach müssen Banken unautorisierte Abbuchungen grundsätzlich sofort zurückerstatten – selbst wenn die Karte physisch genutzt wurde.

Der Anwalt erklärt: «Eine Autorisierung kann sich nur auf den Zahlungsvorgang beziehen, dem der Karteninhaber tatsächlich zugestimmt hat.» Erst danach darf das Finanzinstitut versuchen, allfällige Schadenersatzansprüche beim Kunden einzuklagen. Der Linzer ist nicht der Einzige, der in eine Taxi-Abzocke tappte.

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Taxi-Falle auch in der Schweiz

Abgezockt wird auch vor der eigenen Haustür – etwa am Zürcher Hauptbahnhof. Für die kurze Fahrt zum Universitätsspital verlangen gewisse Chauffeure bis zu 50 Franken. Das ist doppelt so viel wie bei den grossen Zürcher Zentralen. Laut Rudolf Raemy, Präsident der Taxi-Sektion Zürich, bestehen dort inoffizielle Preisabsprachen.

Weil das kantonale Gesetz Pauschalpreise grundsätzlich erlaubt, bewegt sich diese Masche oft in einer rechtlichen Grauzone, solange der Tarif vorab transparent vereinbart wurde. Betroffen sind dabei längst nicht nur Touristen, sondern auch Einheimische. Steigst du am Bahnhofplatz ein? Prüfe vor der Abfahrt die Preise an der Autotür und bestehe auf der freien Taxiwahl. Noch sicherer: Bestelle den Wagen direkt telefonisch bei einer etablierten Zentrale.

Taxi-Abzocke der anderen Art

Dreiste Gauner liessen ihre Beute kurzerhand chauffieren! In St. Gallen schlugen Telefonbetrüger mit einer perfiden Masche zu und machten dabei Kasse im grossen Stil. Am Telefon gaben sich die Täter als Bankangestellte aus. Sie setzten meist ältere Menschen so lange unter Druck, bis diese riesige Summen abhoben. Statt das Geld aber selbst abzuholen, bestellten die Kriminellen einfach ein Taxi direkt vor die Haustür. Das Opfer legte die Notenbündel in einer unauffälligen Tasche auf den Rücksitz – und der ahnungslose Chauffeur kutschierte die Beute direkt zu den Betrügern. Innert nur zwei Tagen räumten die Gauner so in drei Fällen sagenhafte 185'000 Franken ab, darunter allein einmal 130'000 Franken.