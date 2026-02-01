In London kam es am Samstagmorgen zu einem fast schon comedyähnlichen Diebeszug. Am hellichten Tag und mitten auf der Strasse versuchten zwei Männer, einen Juwelier auszurauben.

Eine Person verhaftet, zweite Person weiterhin gesucht laut «Daily Mail»

Es wirkt fast etwas unbeholfen, wie ein vermummter Mann am Samstagmorgen versucht, die Scheibe eines Juweliers im Londoner Stadtteil Richmond mit einem Vorschlaghammer einzuschlagen – sein Komplize steht derweilen mit einer Plastiktasche daneben und wartet darauf, die Beute einpacken zu können.

Doch die Scheibe will nicht nachgegeben – die Szene beginnt, einer Komödie zu ähneln. Kurzerhand wird der Hammer zu Boden gelegt und die Scheibe abgezogen. Dann beginnt das Diebesduo eifrig, die ausgestellten Uhren und Schmuckstücke in die Tasche zu packen.

Mit Schmuckschachtel geschlagen

Mittlerweile haben aber auch die Mitarbeitenden des Juweliers gemerkt, dass man sie gerade ausraubt, und sie beginnen, die Kostbarkeiten aus dem Schaufenster zu räumen. Mit einer Schmuckschachtel dreschen sie zudem wiederholt auf die beiden Räuber ein. Diese lassen sich davon zunächst nicht beirren und ducken sich weg – kurz darauf suchen sie dann aber das Weite.

Die kuriose Szene wurde von einem Augenzeugen gefilmt und in den sozialen Medien hochgeladen. Die britische Polizei hat bisher keine Angaben zum Raub gemacht – laut der «Daily Mail» soll sich eine Person, die in Verbindung mit dem Diebeszug stand, in Untersuchungshaft befinden, nach einer weiteren Person wird noch gefahndet.