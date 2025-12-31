In Bonn soll ein Bank-Mitarbeiter erhebliche Mengen Gold aus Schliessfächern entwendet haben. Der Vorfall wird nur wenige Tage nach einem Millionenraub bekannt.

Darum gehts Gold aus Bonner Sparkasse gestohlen, Mitarbeiter steht unter Verdacht

Ermittlungsverfahren gegen verdächtigten Mitarbeiter läuft bereits länger

Raub in Gelsenkirchen: 3000 Schliessfächer, Beute mindestens 30 Millionen Euro

Janine Enderli Redaktorin News

Der Millionenraub in Gelsenkirchen (D) hat auch in der Schweiz für Schlagzeilen gesorgt. Nun berichten deutsche Medien über einen weiteren Vorfall. In einer Bonner Sparkassen-Filiale fehlt Gold!

Wie «Focus Online» unter Berufung auf die Nachrichtenagentur DPA berichtet, sind aus dem Schliessfachbereich erhebliche Mengen verschwunden. Ein Mitarbeiter steht unter Verdacht, sich Zugang zu zwei Schliessfächern verschafft und den Inhalt gestohlen zu haben.

Fall Gelsenkirchen (D) sorgte für Schlagzeilen

Laut Polizei läuft schon seit Längerem ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann. Die Bank stehe mit den betroffenen Kunden im Austausch. Der Wert der Beute ist unklar.

Im Fall Gelsenkirchen, der Anfang Woche für Schlagzeilen sorgte, brachen die Räuber ein Loch in den Tresorraum der Bank. Dort brachen sie über 3000 Schliessfächer auf und verschwanden mit einer Beute von mindestens 30 Millionen Euro.