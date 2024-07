Die Gerüchteküche brodelt in den USA. Joe Biden soll offenbar über einen Rückzug aus dem Rennen um die Präsidentschaft nachdenken. Was würde das bedeuten? Ist damit Trump als nächster US-Präsident so gut wie sicher? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Das Fernsehduell gegen Gegner Donald Trump (78) lief alles andere als glatt. Der Auftritt von Joe Biden (81) sorgt für mächtig Wirbel. Die Demokraten bekommen Zweifel über ihren Kandidaten für die nächste Wahl zum US-Präsidenten. Am Dienstag preschte der Abgeordnete Lloyd Doggett (77) vor und forderte als erster Demokrat im US-Kongress öffentlich Biden auf, die Kandidatur aufzugeben. Bislang gibt es zwar keine breite Welle solcher direkten Appelle an den Präsidenten. Aber es wird bei den Demokraten nervös und teilweise öffentlich über die mentale Eignung Bidens für eine zweite Amtszeit diskutiert.

Jetzt ist sich offenbar auch Joe Biden nicht mehr sicher. Er denkt laut Recherchen der «New York Times» über einen Rückzug nach. Er soll einem Vertrauten gesagt haben, «weiss, dass er seine Kandidatur möglicherweise nicht retten kann.»

1 Was passiert, wenn Biden tatsächlich einen Rückzieher macht?

Sollte Biden tatsächlich seine Kandidatur zurückziehen, haben die Demokraten ein gewaltiges Problem. Der Nominierungsprozess wäre völlig offen – und damit hochdramatisch. Neue Vorwahlen liessen sich wegen Zeitmangels nicht mehr organisieren. Beim Parteitag käme es dann wohl zu heftigen Debatten und Verhandlungen über den Biden-Ersatz.

2 Wer könnte Bidens Nachfolger werden?

Bei Bidens Ausstieg wäre Vizepräsidentin Kamala Harris (59) keineswegs die logische neue Präsidentschaftskandidatin. Denn ihre Vize-Rolle bezieht sich ausschliesslich auf das Amt an der Staatsspitze, das sie bei einem Ausfall Bidens etwa durch Tod, Krankheit oder Rücktritt übernehmen würde. Sie ist aber nicht die designierte Nachrückerin als Präsidentschaftskandidatin. Die als Vizepräsidentin eher blass gebliebene Harris hätte bei einer offenen Abstimmung auch nicht unbedingt die besten Chancen auf die Präsidentschaftskandidatur.

3 Und wer könnte sonst infrage kommen?

Als mögliche andere Biden-Alternativen genannt werden unter anderen die Gouverneure der Bundesstaaten Kalifornien und Illinois, Gavin Newsom (56) und J.B. Pritzker (59) sowie die Gouverneurin von Michigan, Gretchen Whitmer (52). Sie sind allesamt gestandene Politiker, lassen aber ebenso wie Kamala Harris keine möglichen Ambitionen auf eine Präsidentschaftskandidatur dieses Jahr durchblicken.

Immer wieder genannt wird auch die frühere First Lady Michelle Obama (60), die für viele Demokraten eine Lichtgestalt ist. Sie hat jedoch in der Vergangenheit konsequent betont, dass sie kein politischer Mensch sei und nie Interesse am Präsidentenamt gehabt habe.

4 Wie hat sich Biden in den letzten Tagen verhalten?

Joe Biden selbst wirkt allerdings weiterhin fest zur Kandidatur entschlossen und absolvierte seit seinem müden Auftritt im TV-Duell mehrere kämpferische Wahlkampfkundgebungen. Eine entscheidende Rolle scheint seine Frau Jill Biden (73) zu spielen, die ihrem Mann demonstrativ den Rücken stärkt. «Er ist die einzige Person für den Job», sagte sie bei einem Treffen mit Geldgebern der Biden-Kampagne.

5 Was sagt das Weisse Haus zum möglichen Rückzug?

Das Weisse Haus hat einen möglichen Rückzug dementiert. Der Bericht der «New York Times» stimme nicht. «Diese Behauptung ist absolut falsch», teilte ein Sprecher der Regierungszentrale mit. «Wenn uns die New York Times mehr als sieben Minuten Zeit gegeben hätte, das zu kommentieren, hätten wir ihnen das auch so gesagt.»

6 Wie haben die Demokraten auf die Gerüchte reagiert?

Rund eine Stunde nach den Berichten zu Bidens möglichem Rückzug sowie dessen Rückweisung vom Weissen Haus veröffentlichte auch «Bloomberg» einen Bericht. Demnach sollen «dutzende demokratische Abgeordnete erwägen, einen Brief zu unterzeichnen, in dem sie den Rückzug von Präsident Joe Biden aus dem Rennen fordern.» Die Zeitung beruft sich auf einen hochrangigen, namentlich nicht genannten Parteifunktionär. Offenbar würde die Sorge innerhalb der Partei wachsen, dass Bidens Kandidatur die Demokraten die Kontrolle über den Kongress kosten könne.

Die Quelle sagte der Zeitung weitergehend, dass der Brief von Demokraten unterschrieben werden soll, welche sich «in traditionell sicheren demokratischen Wahlkreisen zur Wiederwahl stellen.»

7 Was passiert mit den Wahlkampfmillionen?

Für den Wahlkampf braucht es viel Geld – und wie. Dafür gehen Kandidaten auf Spendenjagd. Biden konnte sich mehr als 232 Millionen US-Dollar sichern. Einfach so das Geld zurückzahlen, geht nicht. Und das macht die Topspender mächtig sauer, wie NBC berichtet. Falls Biden tatsächlich sich zurückzieht, wird das Geld bei Vizepräsidentin Kamala Harris verbucht. Die Millionen, die für Biden gedacht waren, sind aus der Sicht der Spender also weg. Auch die Demokratische Partei bekommt etwas vom Kuchen ab. Aber nur ein klitzekleines Stück. Für Harris wäre also schon mal nötige Kleingeld vorhanden, einen solch grossen Wahlkampf zu fahren.