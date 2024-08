Letzten Freitag stürzte ein Flugzeug in São Paulo in Brasilien ab. Alle Insassen kamen ums Leben. Darunter eine junge Frau, die von Anfang an ein mulmiges Gefühl hatte.

1/6 Am Freitag, dem 9. August, stürzte in Brasilien ein Flugzeug mit 62 Insassen ab – niemand überlebte das Unglück.

Liza Mia Stoll Redaktorin News-Desk

Plötzlich stürzte die Maschine vom Himmel. In Brasilien, im Bundesstaat São Paulo, kam es letzte Woche am Freitag zu einem tragischen Flugzeugabsturz. Alle 62 Insassen kamen ums Leben. Die Ursache für den Absturz wird derzeit ermittelt. Alle Leichen sind nun geborgen worden.

Das jüngste Opfer: Ein dreijähriges Kind

An Bord waren ein 41-jähriger Vater und seine 3-jährige Tochter Liz*. Adriana I.*, die ihre Tochter und ihren Mann verlor, wollte unbedingt an die Absturzstelle nach Vinhedo fahren. Ein Freund der Familie und der Patenonkel von Liz erzählt gegenüber «O Globo», wie die letzten Stunden waren: «Ich kann es nicht glauben. Der Schmerz, den Adriana empfindet, ist unerklärlich. Sie weint viel, wenn sie daran denkt, wie ihr Leben ohne ihre Tochter aussehen wird, und sie hat Angst, wie Liz' Körper aussehen wird, wenn sie sich verabschiedet», sagte er.

Eine Anwältin, die auf Flugklagen spezialisiert war

Eines der 62 Opfer des Voepass-Flugzeugs, das am Freitag in Vinhedo abstürzte, war eine auf Flugklagen spezialisierte Anwältin. Laiana V.* war 32 Jahre alt und sammelte Fälle gegen Luftfahrtunternehmen. Laiana V. wollte mit ihrem Mann Fábio B.* verreisen, stieg aber alleine ein, da er das Boarding nach São Paulo vorgezogen hatte und mit einem anderen Flugzeug unterwegs war. Auch ihr Schwager hätte mit im Flugzeug sitzen sollen. Er hatte zwar schon ein Ticket, flog dann aber doch nicht mit.

Eine Gruppe von Ärztinnen und Ärzten

Unter den Verunglückten waren acht Ärztinnen und Ärzte, wie «abc news» berichtet. Sie waren auf dem Weg zu einer Onkologie-Konferenz, um ihr Wissen zu vertiefen. «Sie waren Menschen, die gewohnt waren, Leben zu retten, und nun haben sie ihr eigenes unter so tragischen Umständen verloren», sagte Paranas Gouverneur Ratinho Júnior am Freitag gegenüber Journalistinnen und Journalisten in Vinhedo. «Es ist ein trauriger Tag.»

23-jährige Frau hatte ein ungutes Gefühl vor dem Flug

Die 23-jährige Rosana S.* schrieb, bevor sie in das Flugzeug stieg, in ihre Familiegruppe aufWhatsappp: «Ich habe solche Angst vor diesem Flug, ich schwöre, das Flugzeug ist alt. Ein Sitz ist kaputt, es ist ein Chaos», schrieb die 23-Jährige. Rosana war für die Arbeit nach Paraná gereist und stieg am Flughafen von Cascavel in das Flugzeug, um nach Franco da Rocha in São Paulo zurückzukehren, wo sie wohnte. Ihre Mutter sagte dem «Jornal Nacional», dass sie wegen der Rückkehr ihrer Tochter beunruhigt war und ein schlechtes Gefühl hatte.

* Namen der Redaktion bekannt