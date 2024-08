Beim Flugzeugabsturz in Brasilien in einem Wohngebiet sind alle 61 Insassen ums Leben gekommen. Ermittler suchen jetzt nach der Ursache. Diese können vielfältig sein.

1/5 Das Flugzeug stürzte in ein Wohngebeit.

Nach dem Absturz eines Passagierflugzeugs mit 61 Toten in einem Wohngebiet in Brasilien beginnen die Ermittlungen zur Unfallursache. «Alles ist noch sehr verfrüht», schränkte der Leiter des Zentrums für die Untersuchung und Vorbeugung von Luftfahrtunfällen (Cenipa), Marcelo Moreno, auf einer Pressekonferenz ein. Es werden demnach umweltbedingte und technische Faktoren genauso untersucht wie mögliches menschliches Versagen, um zu klären, wie es zu dem Absturz in der Stadt Vinhedo im Bundesstaat São Paulo kam.

Pilot Ross Aimer, der 40 Jahre Berufserfahrung vorweisen kann, sagt gegenüber «Daily Mail», dass das Flugzeug einen Triebwerksausfall gehabt haben könnte. Ebenso sei ein Defekt der Flugsteuerung möglich oder dass die Maschine einen Teil eines Flügels verloren hat. Wenn man dann erstmal in so eine tödliche Drehbewegung gelangt sei, sei es sehr schwierig, das wieder zu stabilisieren.

Luftwaffe fand Black Box

Wie Aimer weiter sagt, sei aber die wahrscheinlichste Absturzursache ein Strömungsabriss bei niedriger Geschwindigkeit. Dann also, wenn der Luftstrom über den Tragflächen zu langsam sei, um genügend Auftrieb zu erzeugen. Dafür könnten ein technischer Defekt, Turbulenzen oder auch ein Pilotenfehler verantwortlich sein. Weiter könnte ein Flügel auch von einem Gegenstand getroffen worden sein.

Der Flugdatenschreiber, die sogenannte Black Box, sei von der brasilianischen Luftwaffe (FAB) gefunden worden, sagte Moreno. Dies sei für die Untersuchung des Absturzes von grundlegender Bedeutung.

Die Maschine der Fluggesellschaft VoePass war am Freitag mit 57 Passagieren und vier Besatzungsmitgliedern an Bord von der Stadt Cascavel im Bundesstaat Paraná in Richtung des Flughafens Guarulhos bei São Paulo unterwegs.