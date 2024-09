Selenski baut die Regierung um – was das bedeutet

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski greift durch. Er baut die Regierung um.

Guido Felder Ausland-Redaktor

Mitten im Krieg kommt es in der ukrainischen Regierung zu einem grossen Sesselrücken. Präsident Wolodimir Selenski (46) wechselt über die Hälfte aller Ministerien aus. Auch der bekannte Aussenminister Dmytro Kuleba (43) muss den Hut nehmen.

Selenskis offizielle Begründung der Umstrukturierung: Die Regierungsarbeit soll unter der Last des Krieges effektiver werden. Mykhajlo Minakov (42), Ukraine-Forscher am Kennan Institute des Woodrow Wilson International Center for Scholars, hat aber weitere Vermutungen.