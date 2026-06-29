Die Superyacht Graceful, die aller Wahrscheinlichkeit nach Wladimir Putin gehört, wurde am Montag in skandinavischen Gewässern gesichtet. Begleitet wurde sie von russischen Marineschiffen. Was weiss man über das 80 Millionen teure Vergnügungsschiff?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Putins Yacht Graceful fuhr am Montag durch das Kattegat

Seit August 2022 ohne Tracking aktiv, Wert über 80 Millionen Franken

Dänische und deutsche Behörden überwachen Schiff seit Sonntag

Marian Nadler Redaktor News

Schiffsbegeisterte haben im Kattegat, einer schmalen Meeresstrasse zwischen Dänemark und Schweden, eine bemerkenswerte Entdeckung gemacht. Wie der dänische öffentlich-rechtliche Sender DR berichtete, fuhr am Montag ein aus drei russischen Schiffen bestehender Konvoi an den skandinavischen Ländern vorbei. Zum Trio gehört demnach die persönliche Yacht des russischen Präsidenten Wladimir Putin (73).

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Die Graceful wurde von einem russischen Zerstörer und einem weiteren russischen Patrouillenboot eskortiert. Seit 30. August 2022 hat die Superyacht ihre Tracking-Geräte ausgestellt. Sie fährt seither unter dem Radar.

Im Herbst 2022 berichtete «Forbes» über ein Lebenszeichen: Die Graceful sei in Killerwal umbenannt worden. Damals wurde die Superyacht in der Ostsee westlich der Insel Saaremaa fotografiert. Die Insel liegt zwischen der russischen Exklave Kaliningrad und St. Petersburg.

Putin-Yacht lief 2014 vom Stapel

Die dänische Marine und die deutsche Küstenwache verfolgen den russischen Konvoi seit Sonntagmorgen um 9 Uhr abwechselnd. Das bestätigten die dänischen Streitkräfte gegenüber dem Rundfunksender.

Die Graceful ist über 80 Meter lang und rund 80 Millionen Franken wert. Ihr Eigner ist offiziell nicht verzeichnet, eine offizielle Eigentümerurkunde ist bislang nicht öffentlich geworden. Alle Hinweise deuten allerdings darauf hin, dass sie dem Kremlchef gehört.

Das Mega-Boot mit insgesamt fünf Decks lief 2014 vom Stapel. Die Graceful verfügt Berichten zufolge über einen Helikopterlandeplatz, einen 25 Meter langen Swimmingpool und einen Fitnessraum. Bis zu 12 Gäste sollen in den Suiten untergebracht werden können. Ausserdem soll es einen Weinkeller geben. Das US-Finanzministerium hat das Schiff als Vermögenswert eingestuft, an dem Putin Interesse hat.

Putin-Yacht verschwand vor Kriegsbeginn vom Radar

Der Grund für die aufsehenerregende Fahrt durch Dänemarks Gewässer ist bisher nicht bekannt. Kurz vor der russischen Invasion der Ukraine im Frühjahr 2022 war die Luxusyacht in einer Werft in der norddeutschen Metropole Hamburg überholt und gereinigt worden. Am 7. Februar verliess der Kahn die Werft – offenbar um einer Beschlagnahmung im Zuge des kurz darauf beginnenden Kriegs zu entgehen.

Putin werden laut «Forbes» fünf weitere Yachten indirekt oder direkt zugeordnet: die rund 410 Millionen Franken teure und 140 Meter lange Scheherazade, die etwa 40 Millionen Franken teure Yacht Olympia, das 18-Millionen-Vergnügungsschiff Chayka sowie die vergleichsweise kleineren Schiffe Shellest und Nega.