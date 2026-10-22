Die gefährlichen Söhne von Prigoschin und Kadyrow

Pawel Prigoschin und Adam Kadyrow, die Söhne zweier russischer Machtfiguren, nutzen offenbar die Netzwerke ihrer Väter: Der eine soll Wagner-Söldner in Afrika führen, der andere zeigt Nähe zu bewaffneten Kreisen in Tschetschenien.

Darum gehts Pawel Prigoschin soll laut NTV in der Zentralafrikanischen Republik rund 500 Wagner-Söldner führen

Adam Kadyrow posierte mit «Team K-13», laut Verstka mit Verwandten und Söhnen von Kadern und Beamten

Beide nutzen Machtstrukturen ihrer Väter und stützen ihren Einfluss auf bewaffnete Netzwerke

Pauline Bouillon Redaktorin News Desk

Sie sind jung, bewaffnet und mächtig: Pawel Prigoschin (28) und Adam Kadyrow (18) treten in die Fussstapfen ihrer berüchtigten Väter. Der eine kassiert in Afrika mit Gold und Waffen ab, der andere scharrt eine eigene Truppe um sich. Beide stehen für ein Erbe, in dem familiäre Loyalität, bewaffnete Macht und politische Interessen eng miteinander verknüpft sind.

Wer ist Pawel Prigoschin?

Pawel Prigoschin ist der Sohn von Jewgeni Prigoschin (1961–2023), dem Gründer der russischen Wagner-Gruppe. Sein Vater baute eine private Söldnertruppe auf, die unter anderem in der Ukraine, in Syrien und in Afrika kämpfte. In afrikanischen Staaten sicherte Wagner Regierungen militärisch ab und erhielt dafür Zugang zu wertvollen Rohstoffen.

Nach dem Tod seines Vaters bei einem Flugzeugabsturz 2023 übernahm der Spross das Kommando. Laut dem Sender NTV befehligt er in der Zentralafrikanischen Republik mittlerweile rund 500 Wagner-Söldner und macht mit Gold und Waffen Millionen.

Wer ist Adam Kadyrow?

Adam Kadyrow ist der jüngste Sohn von Ramsan Kadyrow (50), dem Machthaber der russischen Teilrepublik Tschetschenien. Möglich ist die autoritäre Gewaltherrschaft Kadyrows durch seine enge Allianz mit Wladimir Putin (74), der seinem loyalen Statthalter in Tschetschenien weitgehend freie Hand lässt.

Jetzt drängt sein Sohn ins Rampenlicht: Ein Prügelvideo machte ihn 2023 bekannt und zeigte schon damals seine Gewaltbereitschaft. In dem Clip schlägt er einen inhaftierten Studenten, weil dieser einen Koran verbrannt hatte. Anschliessend erhielt er in Tschetschenien Auszeichnungen und wurde zum Sekretär des Sicherheitsrats der Republik ernannt.

Kadyrow Junior postete auf Instagram einen Beitrag mit einem Foto einer Gruppe bewaffneter Männer, die als «Team K-13» bezeichnet wird. Recherchen des unabhängigen Mediums «Verstka» zufolge gehören dazu Verwandte der Kadyrow-Familie sowie Söhne hochrangiger tschetschenischer Politiker und Sicherheitsbeamter. Insgesamt sind neben Kadyrow 18 Männer auf dem Foto zu sehen. Tschetschenische Behörden bestritten Berichte, wonach Junior eine eigenständige bewaffnete Formation gegründet habe.

Was haben die beiden gemeinsam?

Die Junioren Prigoschin und Kadyrow verbindet vor allem ihre Herkunft: Beide profitieren von den Machtstrukturen ihrer Väter. Jewgeni Prigoschin hinterliess seinem Sohn ein Netzwerk aus Söldnern, Unternehmen und Rohstoffgeschäften. Ramsan Kadyrow verschaffte seinem Sohn früh öffentliche Aufmerksamkeit, Auszeichnungen und eine Position im Sicherheitsapparat.