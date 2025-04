Die ersten 100 Tage von Donald Trumps zweiter Amtszeit als US-Präsident 100 Trump-Aufreger – und was aus ihnen geworden ist

Donald Trump (78) regiert nicht nur, er inszeniert. Blick hat 100 Momente rausgesucht, die zeigen, wie er in seinen ersten 100 Tagen in seiner zweiten Amtszeit die Welt zum Beben brachte, was geblieben ist – und was sich schnell wieder in Luft aufgelöst hat.

