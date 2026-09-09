Donald Trump feiert den AfD-Erfolg in Sachsen-Anhalt – und sieht die Einwanderungspolitik als Grund. Auch Deutschlands Bildungsministerin bringt Zuwanderung mit Problemen in ihrem Land in Verbindung.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Donald Trump lobt AfD-Wahlerfolg in Sachsen-Anhalt, nennt es «grossen Abend»

AfD erzielte mit 43,8 Prozent ihr bisher bestes Wahlergebnis

Trump macht Einwanderungspolitik für Schlappe der etablierten Parteien verantwortlich

Bildungsministerin Prien sieht Zuwanderung als Mitgrund für Pisa-Tief in Deutschland

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Zwei Tage nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt hat US-Präsident Donald Trump (80) den Wahlerfolg der AfD gefeiert.

«Wow! Die populistische Partei in Deutschland hatte gerade einen wirklich grossen Abend», schrieb Trump am Dienstag auf seiner Plattform Truth Social.

Die Wähler hätten «endlich genug» von den «absolut schrecklichen Einwanderungsregeln und -vorschriften», die Deutschland so sehr geschadet hätten.

«MGGA»

Die Partei sei «auf dem Vormarsch», schrieb Trump weiter. Seinen Beitrag beendete er mit «MGGA» – in Anlehnung an seinen bekannten Slogan «Make America Great Again».

Bei der Wahl am Sonntag war die AfD mit 43,8 Prozent stärkste Kraft geworden. Es ist der bislang grösste Wahlerfolg der 2013 gegründeten Partei.

Zuwanderung senkt Bildungsniveau

Zuwanderung wird in Deutschland auch mit weiteren Problemen in Verbindung gebracht. Bundesbildungsministerin Karin Prien (CDU) sagte angesichts des historischen Pisa-Tiefs – Deutschlands 15-Jährige erzielten in der internationalen Bildungsvergleichsstudie so schlechte Ergebnisse wie noch nie –, die Probleme hätten auch «mit Zuwanderung» zu tun.

Deutschland habe sich «zu spät auf eine heterogene Schülerschaft eingestellt», sagte Prien laut «Bild». Neben der Zuwanderung nannte sie auch «verändertes Elternverhalten» und «Nutzungszeiten bei Social Media» als Faktoren.

Die Ministerin fordert mehr Geld und Unterstützung für Schulen in sozial schwierigen Lagen.