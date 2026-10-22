Schrecklicher Fund in Marburg an der Lahn: Ein Polizist fand eine leblose Frau im Gebüsch. Ihr Körper wies über ein Dutzend Messerstiche auf.

Darum gehts Eine vermisste Frau wurde in Deutschland tot aufgefunden

Ein Polizist fand sie im Gebüsch

Es wird in einem Tötungsdelikt ermittelt

In Marburg an der Lahn im deutschen Bundesland Hessen ist am Mittwochnachmittag die Leiche einer Frau gefunden worden. Das teilte das Polizeipräsidium Mittelhessen am Donnerstag mit. Demnach wurde die leblose Person in einem Gebüsch in der Strasse «Am Erlengraben» entdeckt.

Es handelte sich um eine vermisste 35-jährige Dejana P.*. Erste Ermittlungen der Polizei ergaben demnach den Verdacht auf ein Tötungsdelikt. Wie «Bild» berichtet, sei die Frau mit 19 Messerstichen getötet worden.

Tatverdächtiger bislang nicht ermittelt

Beamte der Schutz- und Kriminalpolizei sowie des Präsidiums Einsatz waren am Mittwoch bis in die Abendstunden im Einsatz. Sie suchten unter anderem das Gelände ab, sicherten Spuren und leiteten weitere Ermittlungsschritte ein.

Ein Tatverdächtiger wurde bislang nicht ermittelt. Die Staatsanwaltschaft Marburg und die Marburger Kriminalpolizei führen umfangreiche Ermittlungen durch.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können oder im Zeitraum zwischen Dienstagabend (20. Oktober 2026) um 18 Uhr und Mittwochnachmittag (21. Oktober 2026) um 15.15 Uhr im Bereich des Erlenrings verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer +49 6421 406 0 zu melden

* Name bekannt