Die 39-jährige Deutsche Alisa Nikolova-Merx wird seit dem 23. Oktober vermisst. Zuletzt wurde sie am Flughafen Istanbul gesehen. Dann verliert sich ihre Spur.

Darum gehts Die Deutsche Alisa Nikolova-Merx gilt seit dem 23. Oktober am Flughafen Istanbul als vermisst

Die Polizei hat bisher keine Hinweise, ob sie in ein Flugzeug stieg oder den Flughafen verliess

Alisa ist 1,75 Meter gross, schlank und blond, Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Hanau entgegen

Janine Enderli Redaktorin News

Wo ist Alisa Nikolova-Merx (39)? Seit sechs Tagen fehlt von der 39-jährigen Deutschen jede Spur. Zuletzt wurde sie am 23. Oktober am Flughafen Istanbul gesehen – einem der grössten und geschäftigsten Flughäfen Europas.

Seither verliert sich jede Spur der Frau aus Schlüchtern, einer Kleinstadt nordöstlich von Frankfurt. Die Polizei in Hessen hat die Bevölkerung um Mithilfe gebeten und ein Fahndungsfoto veröffentlicht. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

Doch bisher gibt es keine Hinweise, ob Alisa wieder in ein Flugzeug gestiegen ist oder sich in Richtung Ausgang des Flughafens bewegt hat.

Polizei ist besorgt

Auch auf den Überwachungskameras ist die Frau bislang nicht aufgetaucht.

Eine Herausforderung für die Ermittler: Der Flughafen Istanbul, mit dem grössten Terminal der Welt unter einem Dach, fertigt täglich mehr als 230'000 Passagiere ab.

Die Polizei ist besorgt: «Die Vermisste könnte sich in einer hilflosen Lage befinden», erklärten die Beamten in einer Mitteilung.

Alisa wird als 1,75 Meter gross, schlank und mit langen blonden Haaren beschrieben. Hinweise zu ihrem Verbleib nimmt die Kriminalpolizei in Hanau entgegen.