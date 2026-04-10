«Schaut es euch nicht an!» – Mit dieser paradoxen Warnung verbreitet Donald Trump (79) die Aufnahmen eines grausamen Tötungsdelikts. Was als Warnung getarnt ist, dient dem Republikaner als schärfste politische Waffe gegen die Migrationspolitik von Joe Biden (83).

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Vor einer Woche tötete ein Mann eine Frau mit einem Hammer

Der Täter war illegal eingereist

Trump veröffentlicht das Video der Tat auf Truth Social War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Guido Felder Ausland-Redaktor

Der Vorfall, der sich vor rund einer Woche an einer Tankstelle in Fort Myers, Florida, ereignete, erschüttert die USA. Die Bilder einer Überwachungskamera halten fest, wie ein 40-jähriger Haitianer zunächst auf ein parkiertes Auto einschlägt.

Als die Autobesitzerin – laut Medienberichten eine zweifache Mutter aus Bangladesch – aus dem Shop tritt, um ihn zur Rede zu stellen, eskaliert die Situation sofort: Der Mann schlägt ihr unvermittelt mit einem Hammer gegen den Kopf. Selbst als die Frau bereits regungslos am Boden liegt, schlägt er zu. Insgesamt sieben Mal.

Für Donald Trump ist der Fall kein isoliertes Verbrechen, sondern das direkte Resultat eines politischen Versagens. Der Hauptschuldige: sein Vorgänger Joe Biden (83). Auf seiner Plattform Truth Social schreibt er:

«Ein krimineller illegaler Einwanderer aus Haiti, der von dem schlechtesten Präsidenten der Geschichte, dem korrupten Joe Biden, und den radikalen Demokraten ins Land gelassen wurde, hat gerade eine unschuldige Frau mit einem Hammer zu Tode geprügelt.»

Biden-Regierung gewährte Aufenthalt

Der Täter war 2022 in die USA eingereist. Trotz eines bereits vorliegenden Ausweisungsbescheides konnte er aufgrund des von der Biden-Administration verlängerten Schutzstatus im Land bleiben. Für Trump ist dies der Beleg für seine These, die USA verwandelten sich in eine «Müllhalde» für Kriminelle aus aller Welt. Trump: «Wenn man die Dritte Welt importiert, wird man selber zur Dritten Welt.»

Trump rät seinen Lesern in seinem Post ausdrücklich davon ab, sich das unten angefügte Video anzusehen. «Es ist so schrecklich, aber ich fühlte mich verpflichtet, es zu veröffentlichen, damit die Menschen sehen können, was die Demokraten schützen und was in unser Land kommen will.»

Dass Trump ein derart grausames Video unzensiert postet, zeigt: In einem tief gespaltenen Land wird das Sterben einer unschuldigen Frau für einen hochemotionalen Wahlkampf-Content missbraucht. Die Grenze zwischen berechtigter Sicherheitsdebatte und der Hilfe für Bedürftige ist damit vollends verwischt.



