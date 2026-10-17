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Höchster Berg der Alpen noch höher
Der Mont Blanc wächst

Der Mont Blanc in Frankreich ist jetzt 4807,47 Meter hoch – 1,88 Meter höher als 2023. Für dieses Phänomen gibt es eine einfache Erklärung.
Publiziert: vor 4 Minuten
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