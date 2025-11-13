DE
Den Führerausweis ist er los
Schweizer Porschefahrer brettert mit 180 km/h durch Frankreich

Auf einer Autobahn in Frankreich erwischte die Polizei einen Schweizer Porsche-Lenker mit 180 km/h – erlaubt waren 130. Der Ausweis ist weg, ein Verfahren läuft.
Publiziert: vor 22 Minuten
Mit seinem Porsche wird der Schweizer so schnell nicht mehr fahren dürfen.
Foto: Lozère Departmental Traffic Control Squadron

Darum gehts

  • Schweizer Porsche-Fahrer auf französischer Autobahn mit 180 km/h erwischt
  • Führerausweis entzogen und Strafverfahren eingeleitet
  • Er bretterte mit Porsche 718 Cayman GT4 RS
Jessica von Duehren und BliKI

500 PS, Höchstgeschwindigkeit 315 km/h, Neupreis rund 200'000 Franken: Mit seinem Porsche 718 Cayman GT4 RS war ein Schweizer am 11. November auf der französischen Autobahn im Département de la Lozère im Süden des Landes unterwegs und gab so richtig Gas.

Statt der erlaubten 130 km/h bretterte er mit rund 180 km/h über die Strasse – und wurde prompt von der französischen Polizei erwischt. Nach Abzug der Toleranz blieb eine massive Überschreitung von rund 50 km/h, wie actu.fr berichtet.

Fünf Personen sind Fahrausweis los

Die Gendarmerie stoppte den Porsche, entzog den Führerausweis noch vor Ort und leitete ein Strafverfahren ein. Dem Lenker drohen eine hohe Busse und ein Fahrverbot. 

Der Schweizer war nicht der einzige Schnellfahrer, der der Polizei an diesem Tag ins Netz ging. «Insgesamt wurden rund zwanzig Geschwindigkeitsübertretungen registriert, fünf davon führten zum sofortigen Entzug des Führerausweises», erklärte die Verkehrskontrollstaffel des Departements Lozère.


