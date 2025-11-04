Kantonspolizei Uri stoppt zwei Raser auf der A2 in Silenen

Auf der Autobahn A2 bei Silenen UR sind innerhalb weniger Stunden zwei Autofahrer mit massiven Geschwindigkeitsüberschreitungen erwischt worden. Beide werden wegen Raserdelikten angezeigt.

In Silenen UR waren zwei Autofahrer auf der Autobahn A2 massiv zu schnell unterwegs. (Symbolbild) Foto: URS FLUEELER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Am Montagabend hat die Polizei einen Autofahrer mit libyschen Kontrollschildern mit 146 km/h statt der erlaubten 80 km/h gemessen, wie die Kantonspolizei Uri am Dienstag in einem Communiqué mitteilte.

Der 29-jährige Autofahrer überholte zudem im Gotthard-Strassentunnel und wurde später von der Tessiner Kantonspolizei angehalten und der Urner Polizei übergeben. Er wird wegen des Rasertatbestandes sowie wegen Überfahrens einer doppelten Sicherheitslinie angezeigt, wie es weiter hiess.

In der Nacht auf Dienstag wurde an derselben Stelle in Fahrtrichtung Süden ein Fahrzeug mit slowakischen Kontrollschildern mit 142 km/h gemessen. Es war 62 km/h zu schnell unterwegs. Auch dieser Autofahrer wird wegen eines Raserdelikts bei der Staatsanwaltschaft Uri angezeigt, wie der Mitteilung zu entnehmen war.