Die Solothurner Polizei hat am Dienstagabend bei einer Geschwindigkeitskontrolle einen 21-jährigen Autofahrer auf der A1 bei Härkingen SO mit 187km/h erwischt. Erlaubt sind dort 100 km/h. Die Patrouille nahm dem Briten umgehend den Fahrausweis ab und verzeigte ihn wegen eines Raserdelikts.

Der 21-Jährige war kurz nach 20.30 Uhr in Richtung Zürich unterwegs, wie die Kantonspolizei Solothurn am Mittwoch mitteilte.

Nach Abzug des gesetzlichen Toleranzwerts habe sich eine strafbare Geschwindigkeitsüberschreitung von 80 km/h ergeben.