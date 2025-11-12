DE
Brite (21) rast mit 187 km/h über A1

Die Polizei stoppte am Dienstagabend einen jungen Briten auf der A1. Er war mit 187 km/h unterwegs. Der 21-Jährige musste seinen Fahrausweis unverzüglich abgeben.
Dem jungen Mann wurde umgehend der Führerausweis abgenommen.
Foto: Den Rozhnovsky

Darum gehts

  • Britischer Raser auf A1 bei Härkingen SO mit 187 km/h erwischt
  • 21-jähriger Autofahrer verlor sofort seinen Führerschein und wurde angezeigt
  • Strafbare Geschwindigkeitsüberschreitung von 80 km/h nach Abzug des Toleranzwerts
Die Solothurner Polizei hat am Dienstagabend bei einer Geschwindigkeitskontrolle einen 21-jährigen Autofahrer auf der A1 bei Härkingen SO mit 187km/h erwischt. Erlaubt sind dort 100 km/h. Die Patrouille nahm dem Briten umgehend den Fahrausweis ab und verzeigte ihn wegen eines Raserdelikts.

Der 21-Jährige war kurz nach 20.30 Uhr in Richtung Zürich unterwegs, wie die Kantonspolizei Solothurn am Mittwoch mitteilte.

Nach Abzug des gesetzlichen Toleranzwerts habe sich eine strafbare Geschwindigkeitsüberschreitung von 80 km/h ergeben.

