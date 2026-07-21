In Südspanien mussten 60 Hotelgäste ins Spital, nachdem giftige Gase aus einer defekten Pool-Pumpe austraten. Die Ermittlungen laufen

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 60 Urlauber in Benahavis wegen Gasleck ins Spital gebracht

Defekte Pool-Pumpe setzte gefährliche Gase frei, Pool gesperrt

Vorfall nahe Marbella beschäftigt Region

Janine Enderli Redaktorin News

Weil akute Vergiftungsgefahr besteht, mussten 60 Urlauber in der Ortschaft Benahavis nahe Marbella ins Spital gebracht werden.

Die Hotelgäste waren einem Gas ausgesetzt, das aus einer defekten Pool-Pumpe in der Anlage strömte.

Ein Vertreter der Regionalregierung erklärte gegenüber spanischen Medien, ersten Erkenntnissen zufolge habe der Schutzschalter der Druckpumpe ausgelöst, die Chlor und Säure in das Schwimmbecken dosiert.

Gase ausgetreten

Infolge der Störung sei es zum Austritt von Gasen gekommen. Er sagte, die Chlor- und pH-Systeme hätten infolge des Fehlers ihren Betrieb eingestellt, während weiterhin andere Gase freigesetzt worden seien.

Vor allem Kinder und ältere Menschen wurden laut der Zeitung Sur in ein nahe gelegenes Spital gebracht. Der Pool wurde inzwischen gesperrt.