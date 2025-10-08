Geleaktes Dokument soll russische Verluste beziffern

Von Alexander Terwey, Stv. Teamlead Newsdesk

Dass im Ukrainekrieg auf beiden Seiten täglich Menschen sterben, ist kein Geheimnis. Die genauen Zahlen hingegen werden vor allem von russischer Seite aber entweder geschönt, oder noch lieber einfach unter Verschluss gehalten.

Jetzt ist laut verschiedenen Berichten allerdings ein Dokument aufgetaucht, das die russischen Verlustzahlen im Ukrainekrieg zeigen soll. Gemäss dem Online-Portal «United24 Media» sollen in den ersten acht Monaten des Jahres 86'744 Soldaten im Ukraine-Krieg getötet worden sein. 158'529 Soldaten sollen verwundet worden sein. Ausserdem gelten laut Bericht 33'966 Soldaten als vermisst. Insgesamt liegen die Verluste, diesen Zahlen zufolge, bei 279'239.

Foto: IMAGO/Anadolu Agency

An einigen Frontabschnitten ist die Zahl der Verluste deutlich höher als an anderen, wie eine Grafik zeigt. Demnach soll allein die Streitkräftegruppierung Zentrum mehr als 96'000 Soldaten verloren haben. Von diesen sollen fast 28'000 getötet worden sein. In der Gruppierung Nord werden die Verluste auf über 53'000 beziffert, in der Gruppierung West auf über 46'000.

Trotz der hohen Verluste gehen die russischen Angriffe in der Ukraine unvermindert weiter. Einerseits setzt Wladimir Putin dabei auf günstige Drohnen. Andererseits schickt der russische Präsident immer wieder auch ausländische Soldaten an die Front.

Wie mein Kollege Mattia Jutzeler in diesem Artikel schreibt, schickt Putin mittlerweiile sogar Araber in den Krieg. Die Rekrutierungsmethode ist perfide. In vielen Fällen werden die Soldaten mit falschen Versprechungen nach Russland gelockt – und dann in den Krieg geschickt.