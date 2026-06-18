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Ausland
Trump unterschreibt in Versailles das Iran-Abkommen
«Das war nicht einfach»
Hier unterschreibt Trump in Versailles das Abkommen
Der Iran-Krieg ist zu Ende. US-Präsident Donald Trump unterzeichnete den 14-Punkte-Plan in Paris.
Publiziert: vor 21 Minuten
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Aktualisiert: vor 16 Minuten
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