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«Das war nicht einfach»
Hier unterschreibt Trump in Versailles das Abkommen

Der Iran-Krieg ist zu Ende. US-Präsident Donald Trump unterzeichnete den 14-Punkte-Plan in Paris.
Publiziert: vor 21 Minuten
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Aktualisiert: vor 16 Minuten
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