Im deutschen Essen soll ein 52-Jähriger seinen Vater erstochen und die eigene Partnerin mehrere Tage gefangen gehalten haben. Dank Hilfe-Zetteln konnte die Frau die Polizei alarmieren und sich so befreien.

Darum gehts Hilfe-Zettel führt zur Aufdeckung eines mutmasslichen Mordes in Essen (D)

Mann hielt Partnerin tagelang fest und gestand Tötung seines Vaters

82-jähriger Vater tot aufgefunden, 52-jähriger Tatverdächtiger festgenommen

AFP Agence France Presse

Dank Hilfe-Zetteln flog in Deutschland ein mutmasslicher Mord auf. Vor einem Wohnhaus in Essen fand ein Anwohner einen Zettel mit Hilferufen einer Frau. Die alarmierte Polizei traf in deren Wohnung auf einen 52-jährigen Mann, der ihnen mit einem grossen Küchenmesser in der Hand entgegenkam, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Beamten beruhigten den Mann, der das Messer schliesslich ablegte.

Es zeigte sich: Der Mann soll seine 51-jährige Partnerin tagelang in der Wohnung festgehalten und bedroht haben. Während der Anzeigenaufnahme gestand der Mann den Polizisten, dass er vor einigen Tagen seinen Vater in dessen Wohnung getötet habe. Daraufhin fuhr eine Streife mit einem Notarzt zur Wohnung des Vaters.

Dort konnte der Notarzt nur noch den Tod des 82-jährigen Vaters feststellen. Der 52-jährige Tatverdächtige wurde festgenommen. Eine Mordkommission unter Leitung der Staatsanwaltschaft Essen übernahm die Ermittlungen zu den genauen Umständen, die nach Angaben der Polizei andauerten.