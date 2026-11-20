Dank eines Teenagers aus Colorado konnte die seit 500 Tagen vermisste Kylie Arellano gefunden und befreit werden. Sie schrieb ihn in einem Onlinegame an und erzählte ihm, dass sie gefangen gehalten werde.

Darum gehts 17-Jährige nach über 500 Tagen aus Gefangenschaft befreit

Sie bat einen jungen Gamer während eines Videospiels um Hilfe

Er und seine Mutter machten das Haus ausfindig

Angela Rosser Journalistin News

In der virtuellen Welt trifft man immer wieder auf Fremde aus aller Welt. In Videogames kann man mit ihnen spielen und auch chatten. Eine Begegnung wird der 16-jährige Landon Tresp aus Colorado so schnell sicher nicht vergessen. Er spielte mit der 17-jährigen Kylie Arellano das Onlinegame «Among Us». Aus Spiel wurde schnell Ernst.

Die junge Frau schrieb Landon an, sagte ihm, dass sie gegen ihren Willen festgehalten werde, und bat ihn um Hilfe. «Sie hat angefangen, mir alles zu erzählen, was in dem Haus vor sich gehe und dass man sie nicht gehen lasse», sagt er gegenüber dem TV-Sender RTL.

Mutter und Sohn finden Haus von Verdächtigem

Der 16-Jährige begann zu recherchieren und fand tatsächlich eine entsprechende Vermisstmeldung. Damit ging er zu seiner Mutter Khristina Tresp. «Er zeigte mir den Artikel und das, was sie ihm im Chat geschrieben hat», sagt sie. Daraufhin habe sie begonnen, mit der jungen Frau zu schreiben. Sie habe ihr versprochen, alles zu tun, was in ihrer Macht stehe, um ihr zu helfen.

Dem Mutter-Sohn-Duo gelingt es am Ende sogar, das Haus, in dem Kylie festgehalten wurde, im US-Bundesstaat Oregon auszumachen und auch Kylies Mutter zu kontaktieren. Dann wurde das FBI eingeschaltet, heisst es. «Sie waren alle sprachlos, dass jemand von aussen etwas gefunden hatte, wonach sie verzweifelt gesucht hatten», sagt sie. Den Behörden gelingt es, Kylie zu befreien. Nach über 500 Tagen in Gefangenschaft, in der sie wiederholt geschlagen und sexuell misshandelt worden sei, konnte Kylie Arellano zurück zu ihrer Familie.

Handy mit WLAN als Retter

Das soll ihr der 39-jährige Adam Harmel angetan haben. Er soll die damals 15-Jährige im Internet kennengelernt und dann 700 Kilometer von Oregon nach Utah gefahren sein, um sie abzuholen, heisst es in der Anklage.

Danach habe er Kylie im Keller gefangen gehalten. Später habe Kylie ein Handy ohne Funk-, aber mit WLAN-Verbindung bekommen. Damit startete sie «Among Us» und chattete mit Landon Tresp. Landons Mutter ist stolz darauf, dass ihr Sohn die Situation ernst genommen und nicht weggeschaut habe.

Wie «Bild» schreibt, ist die Entführung nicht der erste Vorwurf gegen Adam Harmel. Bereits 2024 soll er ein sechsjähriges Mädchen aus seiner Nachbarschaft sexuell misshandelt haben. Angeklagt wurde er dafür aber nicht.

Beamte statt Burger

Die ungewöhnliche Rettung durch Tresp ist kein Einzelfall. Eine Frau aus New York konnte dank einer Burger-Bestellung aus den Fängen ihres Peinigers befreit werden. Die 24-Jährige lernte online einen Mann kennen und verabredete sich mit ihm, wie der Sender AbcNews meldet. Der Mann habe sie angegriffen, vergewaltigt und festgehalten. Er habe ihr auch ihr Telefon abgenommen. Als sie fragte, ob sie etwas zu essen bestellen könne, habe er ihr das Handy wiedergegeben. In die Kommentarspalte des Lieferdienstes schrieb sie: «Bitte rufen Sie die Polizei.»

Als der Mann die Tür für den Lieferservice öffnete, sei er von der Polizei empfangen worden. Der 32-Jährige wurde 2024 wegen Sexualstraftaten an insgesamt drei Frauen zu mindestens 34 Jahren Haft verurteilt.

Hilfe in der Tierarztpraxis

Eine Frau aus Florida nutzte einen Tierarztbesuch, um Hilfe zu erhalten. Zwei Tage lang soll Jeremy Floyd (39) im Jahr 2018 seine Freundin in ihrem gemeinsamen Zuhause festgehalten, geschlagen und mit einer Schusswaffe bedroht haben.

Schliesslich überzeugte sie ihn, dass ihr Hund zum Tierarzt müsse. Laut Polizei begleitete Floyd sie bewaffnet und drohte ihr auf dem Weg, sie und ihre Familie zu töten. In der Tierklinik gelang es der Frau, jemandem aus dem Praxisteam einen Zettel zuzustecken. «Rufen Sie die Polizei. Mein Freund bedroht mich. Er hat eine Waffe. Bitte sagen Sie ihm nichts», stand darauf. Die Polizei rückte an und nahm Floyd fest.