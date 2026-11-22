Auch nach einer weiteren Verhandlungsnacht fehlt im Entwurf der Uno-Klimakonferenz in Antalya ein Ausstieg aus fossilen Energien. Die Delegationen sollen am Sonntagmorgen darüber abstimmen.

Darum gehts Der neue Entwurf der Uno-Klimakonferenz enthält kein Bekenntnis zum Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas

Die EU und pazifische Inselstaaten fordern einen Ausstieg aus fossilen Energien im Beschlusstext

Der Entwurf setzt auf CO₂-Abscheidung, die Abstimmung folgt nach mehrfacher Verlängerung am Sonntag

Daniel Macher Redaktor News

Bei der Uno-Klimakonferenz im türkischen Antalya zeichnet sich trotz intensiver Verhandlungen keine Einigung auf einen Ausstieg aus fossilen Energien ab. Ein überarbeiteter Beschlusstext enthält weiterhin kein Bekenntnis zur Abkehr von Kohle, Öl und Gas als Haupttreibern der Erderwärmung.

Laut Medienberichten veröffentlichten der türkische COP31-Vorsitz und die australische Verhandlungsleitung die neue Vorlage am frühen Sonntagmorgen nach einer weiteren Verhandlungsnacht.

«Wir sind alle frustriert»

Die EU, die auch für Deutschland verhandelt, hatte auf eine verbindliche Formulierung zum Ausstieg aus fossilen Brennstoffen gedrängt. Auch die pazifischen Inselstaaten fordern einen entsprechenden Passus. Der Klimaminister von Tuvalu, Maina Vakafua Talia, zeigte sich am Samstag frustriert: «Wir sind alle frustriert», sagte er vor Journalisten.

Statt eines klaren Bekenntnisses enthält der Entwurf einen Aufruf, Technologien zur CO₂-Abscheidung, Nutzung und Speicherung (CCUS) schneller voranzutreiben. Kritiker sehen darin eine Hintertür, um die Nutzung fossiler Energien weiter zu ermöglichen. Zudem hält der Text am Ziel fest, den globalen Endenergieverbrauch stärker zu elektrifizieren.

Die Konferenz hätte eigentlich am Freitagabend enden sollen. Wegen anhaltender Differenzen zwischen den fast 200 Staaten wurden die Verhandlungen jedoch mehrfach verlängert. Die EU hatte zwischenzeitlich sogar ein Scheitern der Konferenz nicht ausgeschlossen. Am Sonntagmorgen sollen die Delegationen nun über den neuen Beschlusstext abstimmen.