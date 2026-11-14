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Stundenlange Jagd quer durch Stadt
Ausgebüxtes Kamel haut Velofahrer um

In der chinesischen Region Xinjiang sorgten ausgebüxte Kamele nachts für Chaos. Die Polizei jagt den Tieren stundenlang hinterher.
Publiziert: vor 2 Minuten
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