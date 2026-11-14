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Ausland
China: Entlaufenes Kamel rammt Velofahrer in Xinjiang
Stundenlange Jagd quer durch Stadt
Ausgebüxtes Kamel haut Velofahrer um
In der chinesischen Region Xinjiang sorgten ausgebüxte Kamele nachts für Chaos. Die Polizei jagt den Tieren stundenlang hinterher.
Publiziert: vor 2 Minuten
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