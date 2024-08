1/4 Eine Flutwelle reisst in Sóller im Nordosten der Insel Teile des Strands mit. Grund ist ein übergelaufener Wildbach

Sandra Meier Journalistin News

Eben noch ächzte Mallorca unter Temperaturen von über 40 Grad. Seit Mittwoch ziehen nun heftige Unwetter über die Insel. Die Lage soll sich erst in den kommenden Tagen beruhigen. Im Norden und Nordosten von Mallorca galt bis in den Vormittag gar die seltene Wetterwarnstufe Rot: Die Behörden untersagen hier Aktivitäten im Freien, wie die «Mallorca Zeitung» berichtet. Mittlerweile hat der Wetterdienst Aemet die Wetterwarnstufe auf Orange gesenkt.

Besonders dramatisch ist die Lage in Sóller, im Nordosten der Insel. Hier hat es in den vergangenen 24 Stunden mit 114 Litern gemäss «Ultima Hora» am meisten geregnet. 68 Litern sollen in nur einer Stunde und 19 Liter in 10 Minuten gefallen sein. Mehrere Häuser wurden überschwemmt, zehn Personen mussten bis jetzt evakuiert werden.

Überschwemmte Strassen, Verspätungen am Flughafen

Auch in anderen Teilen der Insel kam es zu heftigen Regenfällen. Ein Regionalsender verbreitet auf X ein Video, das überschwemmte Strassen in Manacor zeigt.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

In der Ortschaft Maria de la Salut schüttete es am Donnerstagmorgen ebenfalls wie aus Kübeln. Ein Video auf X zeigt eine Strasse, die einem reissenden Fluss gleicht.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die Gewitter hatten am Mittwoch massive Auswirkungen auf den Flugverkehr. Dutzende Flüge von und nach Palma fielen aus. Fast alle anderen Verbindungen hätten zum Teil grosse Verspätungen aufgewiesen, teilten die Behörden mit. Auch am Donnerstag war rund ein Drittel aller Flüge verspätet, einige wurden gecancelt.