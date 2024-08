Tourist (†21) stirbt plötzlich in Mallorca-Villa

1/5 Fatal: Vögel hatten die Heizung einer Villa auf Mallorca verstopft.

Sie wollten auf Mallorca eine tolle Zeit verbringen, doch für eine Gruppe von elf Niederländern endeten die Ferien tragisch. Ein Mann (†21) verlor sein Leben, zwei weitere Personen wurden ins Spital gebracht. Der Grund: ein Vogelnest. Die Freunde hatten eine Villa direkt an der Playa de Palma gemietet. Ausgerechnet in der Nähe der Heizung, einem Gasboiler, hatten sich Vögel breitgemacht und das Rohr verstopft, durch das giftiges Kohlenmonoxid nach draussen geleitet wird, wie «Diario de Mallorca» berichtet.

Die Niederländer waren in verschiedenen Zimmern untergebracht. Zwei der Touristen, die neben dem Boiler schliefen, waren am schlimmsten betroffen. Einer von ihnen konnte nicht schlafen, weil er unter starken Kopfschmerzen litt. Plötzlich sah er seinen Freund auf dem Boden liegen, dachte aber zunächst, er würde schlafen. Nach einer Weile bemerkte der junge Mann, dass sein Kollege nicht mehr atmete. Daraufhin alarmierte er die anderen. Innert kurzer Zeit waren mehrere Patrouillen der Polizei und Rettungswagen vor Ort.

Touristen hatten zuvor starken Gasgeruch bemerkt

Die Ärzte versuchten, das Leben des Touristen zu retten. Ohne Erfolg. Gleichzeitig wurden alle Türen und Fenster geöffnet, weil die Gasdetektoren der Einsatzkräfte reagierten. Die Villa wurde wegen akuter Kohlenmonoxidgefahr evakuiert.

Ermittler untersuchten das Gebäude, um herauszufinden, was passiert war und wie es zum Tod des jungen Niederländers und zur Vergiftung von zwei weiteren Personen gekommen war. Die Touristen hatten den starken Gasgeruch bemerkt, diesem aber keine weitere Bedeutung beigemessen.

Gaswert stieg ständig weiter an

Der Vermieter der Villa war ratlos. Bisher habe es keine Probleme mit Gas gegeben. Spezialisten für Gasinstallationen wurden angefordert. Sie führten zahlreiche Kontrollen bei eingeschalteter Heizung durch. Der Gasanalysator zeigte einen Wert im Inneren der Heizung an, der doppelt so hoch war wie der zulässige Wert. Der Wert stieg sogar ständig an.

Und dann fanden die Ermittler auch den Grund für das viele Gas in der Villa. Das Auspuffrohr war total verstopft. Vögel hatten es zum Nisten genutzt. Die Ansammlung von Blättern und Gras sorgte dafür, dass kaum noch Gas nach draussen gelangen konnte. Stattdessen sammelte es sich nach und nach in der Villa. Auch das Abgasrohr zur Fassade war durch Vogelnester verstopft. Deshalb war die Ableitung des Kohlenmonoxids fast vollständig blockiert. Das Gebäude wurde so für die Touristen-Gruppe zur tödlichen Falle.