Im Südtirol ereignete sich vergangene Woche ein umgewöhnlicher Polizeieinsatz. Mitten drin: ein Schweizer Tourist (59).

Hier, am Bahnhof in Meran, ereignete sich der Polizeieinsatz. Foto: shutterstock

Darum gehts Schweizer Tourist verursacht Zugchaos in Meran wegen Hunden ohne Maulkorb

Mann weigerte sich, Hunde mit Maulkorb auszustatten oder auszusteigen

59-Jähriger wurde angezeigt und verzögerte Zugabfahrt um über 20 Minuten Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Janine Enderli Redaktorin News

Chaos in Meran: Ein Schweizer Tourist (59) brachte vor wenigen Tagen den Zug nach Bozen für über 20 Minuten zum Stillstand.. Der Grund: Der Mann hatte seine beiden Mischlingshunde an Bord genommen – ohne ihnen Maulkörbe anzulegen.

Vor der Abfahrt beschwerten sich einige Passagiere beim Personal über den Mann, wie «Corriere della Sera» berichtet. Dieses machte den 59-Jährigen darauf aufmerksam, dass grosse Hunde in italienischen Zügen entsprechenden Schutz tragen müssen.

Schweizer weigerte sich

Die Massnahme dient der Sicherheit der anderen Fahrgäste und der Verhinderung potenzieller Angriffe. Der Schweizer weigerte sich jedoch, der Aufforderung nachzukommen.

Der Zugführer bat ihn anschliessend, aus dem Zug auszusteigen. Ohne Erfolg. Der Tourist blieb auf seinem Platz sitzen.

Aggressives Verhalten

Die Situation schaukelte sich immer weiter hoch, schreibt «Corriere della Sera». Es kam zu Beleidigungen gegen den Zugführer. Daraufhin alarmierte das Personal die Polizei.

Doch selbst in der Anwesenheit der Carabinieri verhielt sich der Tourist aggressiv und leistete aktiv Widerstand. Erst nach mehreren Versuchen und anhaltenden Bemühungen gelang es den Beamten, ihn aus dem Zug zu holen.

Der 59-Jährige wurde wegen Störung des öffentlichen Dienstes, Beleidigung eines Amtsträgers und Widerstands gegen einen Amtsträger angezeigt.