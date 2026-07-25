Nato-Praktikantin wegen Spionage-Verdacht festgenommen

Im belgischen Mons ist eine kanadische Praktikantin verhaftet worden. Sie arbeitete im Nato-Hauptquartier und soll für einen fremden Staat spioniert haben.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Kanadische Praktikantin in Mons wegen Spionageverdachts festgenommen

Frau mit chinesischen Wurzeln soll für Drittstaat spioniert haben

Verdächtige arbeitete im Nato-Hauptquartier in Europa, Ermittlungen laufen

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Spionage-Krimi bei der Nato! Die belgische Polizei hat am Freitag in Mons eine kanadische Praktikantin festgenommen. Der Grund: Die Frau mit chinesischen Wurzeln soll für einen Drittstaat spioniert haben. Das teilte die belgische Bundesstaatsanwaltschaft am Samstagmorgen laut RTL Info mit.

Die Verdächtige arbeitete im strategischen Hauptquartier der alliierten Streitkräfte in Europa. Dort fiel den Sicherheitsdiensten ihr Verhalten auf. Sie meldeten den Fall umgehend dem belgischen Nachrichtendienst.

Neben Spionage wirft man der jungen Frau auch die Beteiligung an einer kriminellen Organisation vor. Die Bundesstaatsanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen. Der Fall liegt nun bei einer lokalen Untersuchungsrichterin.