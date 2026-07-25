Nato-Praktikantin wegen Spionage-Verdacht festgenommen

Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Kanadische Praktikantin in Mons wegen Spionageverdachts festgenommen
- Frau mit chinesischen Wurzeln soll für Drittstaat spioniert haben
- Verdächtige arbeitete im Nato-Hauptquartier in Europa, Ermittlungen laufen
Natalie ZumkellerRedaktorin News
Spionage-Krimi bei der Nato! Die belgische Polizei hat am Freitag in Mons eine kanadische Praktikantin festgenommen. Der Grund: Die Frau mit chinesischen Wurzeln soll für einen Drittstaat spioniert haben. Das teilte die belgische Bundesstaatsanwaltschaft am Samstagmorgen laut RTL Info mit.
Die Verdächtige arbeitete im strategischen Hauptquartier der alliierten Streitkräfte in Europa. Dort fiel den Sicherheitsdiensten ihr Verhalten auf. Sie meldeten den Fall umgehend dem belgischen Nachrichtendienst.
Neben Spionage wirft man der jungen Frau auch die Beteiligung an einer kriminellen Organisation vor. Die Bundesstaatsanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen. Der Fall liegt nun bei einer lokalen Untersuchungsrichterin.