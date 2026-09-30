Tragödie in Grafing (D): Bürgermeister Christian Bauer stirbt während einer Bauausschusssitzung im Rathaus. Trotz Reanimationsmassnahmen verstarb er später im Spital. Er hinterlässt seine Frau und drei Kinder.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Christian Bauer, Bürgermeister von Grafing, stirbt mit 57 bei Sitzung

Trotz Reanimation im Spital verstorben, kurz nach Lungenentzündung erholt

Seit 2020 im Amt, im März 2026 wiedergewählt

Janine Enderli Redaktorin News

Christian Bauer, der Bürgermeister von Grafing bei München, ist am Dienstagabend im Alter von 57 Jahren gestorben. Während einer Sitzung des Bauausschusses im Rathaus brach Bauer plötzlich zusammen, wie die «Ebersberger Zeitung» berichtet.

Die anwesenden Ausschussmitglieder leisteten umgehend Erste Hilfe, und Rettungskräfte trafen rasch ein.

Erst kürzlich von Lungenentzündung erholt

Der 57-Jährige hinterlässt seine Ehefrau und drei Kinder. «Wir sind alle fassungslos, bestürzt, voller Traurigkeit und in Gedanken bei Christian Bauer und bei seiner Familie», erklärte der sichtlich erschütterte Ebersberger Landrat und CSU-Politiker Robert Niedergesäss.

Laut dem Bericht hatte Bauer sich erst vor Kurzem von einer Lungenentzündung erholt. Trotzdem entschied er sich, die Bauausschusssitzung selbst zu leiten, da sein Stellvertreter ebenfalls erkrankt war. Ob eine verschleppte Erkrankung zu dem Zusammenbruch geführt hat, ist noch unklar. In den Berichten heisst es nur, dass Bauers Atmung plötzlich ausgesetzt hatte.

Über die Drehleiter geborgen

Experten betonen immer wieder, wie entscheidend die ersten Minuten bei einem plötzlichen Ausfall der Atmung oder des Kreislaufs sind. Schon einfache Massnahmen wie eine sofortige Herzdruckmassage können bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes lebenswichtigen Sauerstoff im Gehirn zirkulieren lassen. Trotz der enormen Anstrengungen und sofortigen Erste-Hilfe-Massnahmen der Ratsmitglieder konnte Bauer nicht gerettet werden.

Um den Bürgermeister möglichst schnell ins Spital zu bringen, wurde kurzzeitig der Grafinger Marktplatz gesperrt. Bauer wurde über eine Drehleiter der Feuerwehr aus dem Gebäude geborgen.

Der Bayer war seit 2020 Bürgermeister von Grafing und wurde erst im März 2026 im Amt bestätigt. Davor war er 22 Jahre lang als Stadtkämmerer tätig.