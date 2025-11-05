Jean Roblet ist der Bürgermeister der französischen Gemeinde Fédry, wo am vergangenen Samstag die Leiche des getöteten Waadtländers entdeckt wurde. Roblet war einer der ersten am Tatort. Im Exklusivinterview mit Blick spricht er über den grausigen Fund.

Leiche wurde 500 Meter vom 94-Einwohner-Dorf Fedry entfernt gefunden

Richard Werly

Jean Roblet (77) ist der Bürgermeister der kleinen ländlichen Gemeinde Fédryim französischen Département Haute-Saône nahe der Grenze zur Schweiz. Fünfhundert Meter von diesem 94 Einwohner zählenden Ort entfernt, am Zusammenfluss der Saône mit einem Bach namens La Bonde, wurde am Samstagmittag die Leiche des getöteten Waadtländers Jean Pierre W.* (†75) gefunden. Der Lokalpolitiker war nach der grausigen Entdeckung durch einen Angler sofort zum Fundort geeilt. Im Exklusivinterview mit Blick schildert er seine Eindrücke.

Herr Bürgermeister, was ist am Samstagmittag passiert?

Jean Roblet: Ich war gerade in der Nähe des Rathauses, als ich einen Anruf erhielt. Ein Fischer aus der Nachbarschaft hatte am Ufer der Bonde, in der Nähe des Radwegs «Charles le Téméraire» (der von Luxemburg bis zum Mittelmeer führt, Anm. d. Red.), etwas entdeckt, das er für einen in zwei Teile zerschnittenen menschlichen Körper hält. Er war in Panik. Ich eilte an den Ort des Geschehens. Ich war mir zu diesem Zeitpunkt nicht sicher, ob es sich wirklich um die Leiche eines Opfers handelt.

Einige Minuten später hatten Sie eine Bestätigung.

Ich rief zunächst die Polizei unseres Gemeindeverbunds, in Dampierre sur Salon an. Dann begab ich mich an den Ort des Geschehens. Es regnete. Der Angler, der das Ufer sondierte, um den besten Platz für seine Angeln zu finden, wies mich auf ein Brennnesselfeld am Rande des Radwegs hin, der vor allem im Sommer ein beliebter Ort für Spaziergänge ist. Kannten der Mörder und das Opfer den Ort? Vielleicht war es so. Die Ermittlungen werden es zeigen. Was mich betrifft, so stellte ich die Fakten fest, sobald ich mich über die Leiche beugte. Es handelte sich tatsächlich um die Leiche eines älteren Mannes, der nur mit einer Unterhose bekleidet war. Er wurde im Bereich des Beckens abgetrennt. In der Nähe des Wäldchens waren Reifenspuren zu sehen. Ich dachte mir, dass er wahrscheinlich hierher gebracht wurde. Es ist schrecklich.

Der Schrecken und sofort die Ankunft der Polizei..

Ich bin Berufssoldat. Ich war Offizier in der Pioniereinheit. Meine Einheit wurde unter anderem in Sarajevo während des Krieges im ehemaligen Jugoslawien eingesetzt. Ich habe viele Opfer, Verletzungen und Tote gesehen. Meine Bedenken, ich wiederhole, waren sofort ausgeräumt. Es handelte sich tatsächlich um den Körper eines Menschen. Überall war ein weisses Pulver auf dem Gras und den Brennnesseln zu sehen. Nichts deutete auf die Identität der Person hin. Die ersten Polizisten trafen 20 Minuten nach meinem Anruf ein. Dann wurden alle Polizeikräfte mobilisiert: die Spurensicherung, ein Helikopter, der von Besançon aus startete, und eine Drohne, die über das Gebiet flog. In diesem Moment dachte man, dass der Täter noch in der Nähe sein könnte.

Waren die Arbeiten vor Ort schnell abgeschlossen?

Nein. Die Polizei und die Spezialeinheiten, darunter auch eine Hundestaffel, blieben bis 23 Uhr vor Ort. Die Leiche war auch noch da. Es mussten alle Proben entnommen werden. Zunächst wurde der Gerichtsmediziner am Tatort tätig. Die Leiche wurde in der Nacht zur Autopsie gebracht, die in Besançon stattfand. Ich wurde um weitere Informationen gebeten, aber ich hatte nichts. Wir sind ein kleines Dorf. Es gibt keine Überwachungskameras. Weder das Opfer noch die Person, die später an der Grenze festgenommen wurde, waren im Ort bekannt. Wie kam die Leiche dorthin? Wurde er vor dem Transport verstümmelt oder an Ort und Stelle zerstückelt? Die nächstgelegenen Einwohner wurden befragt. Der Ort, von dem die Rede ist, liegt jedoch ausserhalb des Dorfes, etwa 500 Meter entfernt. Ein kleiner Wald trennt uns. Niemand hat etwas gesehen.

Die Nachrichten begannen am Sonntag zu zirkulieren?

Am späten Vormittag, ja. Zu diesem Zeitpunkt ist bereits alles weggeräumt worden, aber die Spuren des weissen Pulvers waren noch zu sehen. Das Gras ist niedergedrückt. Man sieht, dass hier am Ufer des Flusses Bonde etwas passiert ist. Das Dorf ist schockiert. Hier wurde ein Mord begangen! Am wahrscheinlichsten ist, dass die Leiche mit dem Auto gebracht wurde. Dies bestätigte sich am Sonntagabend, als die Verhaftung durch die Schweizer Grenzwache bestätigt wurde. Kannten der Ermordete und die festgenommene Person den Ort? Das ist möglich. Wir sind völlig fassungslos. Und glauben Sie mir, es fällt uns schwer, darüber hinwegzukommen.

Wurden Sie von den Schweizer Ermittlern kontaktiert?

Nein. Meine Informationen über die Identität des Opfers, das aus dem Kanton Waadt stammt, stammen von den französischen Polizisten. Sie haben mir davon erzählt. Kein Schweizer war hier. Niemand von ihnen hat mich kontaktiert. Nun befindet sich die Leiche des Verstorbenen in Besançon. Wir müssen mit dieser Erinnerung leben: dass diese Leiche am Samstag an diesem belebten Ort abgelegt wurde. Die Natur ist immer noch da. Sie wird sich schnell wieder ihren Platz zurückerobern. Aber unser Alptraum wird so schnell nicht verschwinden.

* Name geändert